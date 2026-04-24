Una tragedia improvvisa ha scosso la città di Caserta nelle prime ore del mattino, dove il magistrato Pasquale Angelo Spina, 36 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione di via Martiri di Bellona. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco sopraggiunto in modo repentino. A darne notizia il sito di Gazzetta del Sud.

Allertati tempestivamente, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto tentando a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento e profonda tristezza tra colleghi e operatori del mondo giudiziario.

In servizio presso il Tribunale di Castrovillari, Spina era conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e per le sue doti umane. Entrato in magistratura nel novembre 2020, aveva iniziato il suo percorso proprio nel presidio giudiziario del Pollino, distinguendosi fin da subito per impegno e senso del dovere.

Il presidente del Tribunale, insieme ai magistrati e al personale amministrativo, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, manifestando vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore. Una perdita che lascia un vuoto profondo, interrompendo prematuramente la vita di un professionista stimato e di un uomo nel pieno del suo cammino umano e lavorativo.