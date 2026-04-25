A Falconara Albanese il rinnovo del consiglio dopo le elezioni comunali del 24 e 25 maggio vedrà schierata in campo una sola lista, Uniti per Falconara, che sarà civica. Il candidato sindaco è Giuseppe Porco. Come noto, nei comuni sotto i 15mila abitanti, nel caso in cui venga presentata una sola lista, l’elezione sarà valida solo a determinate condizioni: la lista dovrà ottenere almeno il 50% dei voti validi e l’affluenza dovrà raggiungere almeno il 40% degli elettori iscritti. Se queste soglie non verranno superate, la consultazione sarà annullata. Un dettaglio tecnico ma rilevante riguarda il calcolo degli aventi diritto: non saranno considerati gli elettori iscritti all’Aire che non eserciteranno il voto.

Candidato a sindaco: Giuseppe Porco

Lista “Uniti per Falconara”