A San Pietro in Guarano, nel primo giorno utile, il sindaco uscente Francesco Acri aveva già depositato i documenti per la propria ricandidatura alla carica di primo cittadino, alla guida della lista Continuità e Presenza. Ai nastri di partenza anche Mario Principe per conto dela lista Liberi di scegliere. Sotto lo slogan "Solidarietà e progresso", infine, è candidata alla carica di prima cittadina Tiziana Agosto, per la lista Insieme si cresce. Ecco i candidati al consiglio comunale

Candidato a sindaco: Francesco Acri

Lista “Continuità e presenza”

  • Eustachio Mirko Settino
  • Veronica Cozza
  • Irene Napoli
  • Salvatore Magnelli
  • Ugo Ventrella
  • Salvatore Terenzio Panza
  • Samantha Michela Fabiano
  • Antonio detto Giacinto Venneri
  • Ettore Boschelli
  • Valentina Rovito

Candidato a sindaco: Mario Principe

Lista “Liberi di scegliere”

  • Clara Marsico
  • Danilo Broccolo
  • Rosina Brun detta Rosellina
  • Karol Bennardo
  • Agostino Intrieri
  • Katia Lorenzet
  • Luigi Turano
  • Gloria Intrieri
  • Massimo Bruno
  • Loredana Cesario
  • Gaetano Mazzeo
  • Marco Caravetta

Candidata a sindaco: Tiziana Agosto

Lista “Insieme si cresce”

  • Luigi Acri
  • Mattia Bruno
  • Maria Carmen Caravia
  • Jacopo Cirullo
  • Antonella Donato
  • Luigi Falcone
  • Dino Ferraro
  • Gianluca Ferraro
  • Roberto Imbrogno
  • Rosarino Intrieri
  • Nicola Mastrogianni
  • Lidia Zumpano