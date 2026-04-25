Sono tre gli aspiranti primi cittadini, tra cui quello uscente Francesco Acri che sfiderà Mario Principe e Tiziana Agosto

A San Pietro in Guarano, nel primo giorno utile, il sindaco uscente Francesco Acri aveva già depositato i documenti per la propria ricandidatura alla carica di primo cittadino, alla guida della lista Continuità e Presenza. Ai nastri di partenza anche Mario Principe per conto dela lista Liberi di scegliere. Sotto lo slogan "Solidarietà e progresso", infine, è candidata alla carica di prima cittadina Tiziana Agosto, per la lista Insieme si cresce. Ecco i candidati al consiglio comunale

Candidato a sindaco: Francesco Acri

Lista “Continuità e presenza”

Eustachio Mirko Settino

Veronica Cozza

Irene Napoli

Salvatore Magnelli

Ugo Ventrella

Salvatore Terenzio Panza

Samantha Michela Fabiano

Antonio detto Giacinto Venneri

Ettore Boschelli

Valentina Rovito

Candidato a sindaco: Mario Principe

Lista “Liberi di scegliere”

Clara Marsico

Danilo Broccolo

Rosina Brun detta Rosellina

Karol Bennardo

Agostino Intrieri

Katia Lorenzet

Luigi Turano

Gloria Intrieri

Massimo Bruno

Loredana Cesario

Gaetano Mazzeo

Marco Caravetta

Candidata a sindaco: Tiziana Agosto

Lista “Insieme si cresce”