Sono tre gli aspiranti primi cittadini, tra cui quello uscente Francesco Acri che sfiderà Mario Principe e Tiziana Agosto
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Acri, Principe e Agosto candidati a sindaco di San Pietro in Guarano
A San Pietro in Guarano, nel primo giorno utile, il sindaco uscente Francesco Acri aveva già depositato i documenti per la propria ricandidatura alla carica di primo cittadino, alla guida della lista Continuità e Presenza. Ai nastri di partenza anche Mario Principe per conto dela lista Liberi di scegliere. Sotto lo slogan "Solidarietà e progresso", infine, è candidata alla carica di prima cittadina Tiziana Agosto, per la lista Insieme si cresce. Ecco i candidati al consiglio comunale
Candidato a sindaco: Francesco Acri
Lista “Continuità e presenza”
- Eustachio Mirko Settino
- Veronica Cozza
- Irene Napoli
- Salvatore Magnelli
- Ugo Ventrella
- Salvatore Terenzio Panza
- Samantha Michela Fabiano
- Antonio detto Giacinto Venneri
- Ettore Boschelli
- Valentina Rovito
Candidato a sindaco: Mario Principe
Lista “Liberi di scegliere”
- Clara Marsico
- Danilo Broccolo
- Rosina Brun detta Rosellina
- Karol Bennardo
- Agostino Intrieri
- Katia Lorenzet
- Luigi Turano
- Gloria Intrieri
- Massimo Bruno
- Loredana Cesario
- Gaetano Mazzeo
- Marco Caravetta
Candidata a sindaco: Tiziana Agosto
Lista “Insieme si cresce”
- Luigi Acri
- Mattia Bruno
- Maria Carmen Caravia
- Jacopo Cirullo
- Antonella Donato
- Luigi Falcone
- Dino Ferraro
- Gianluca Ferraro
- Roberto Imbrogno
- Rosarino Intrieri
- Nicola Mastrogianni
- Lidia Zumpano