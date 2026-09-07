In vista della scadenza elettorale della primavera 2027, quando i cittadini di Acri saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo sindaco, il quadro politico cittadino registra una svolta decisiva. È stato siglato

ufficialmente l’accordo politico tra il movimento “Libertà è Democrazia” (Led) e le forze politiche che compongono il Centrodestra.

L’intesa

«L’intesa – si legge in una nota stampa - nasce da un percorso di confronto programmatico serio e approfondito, volto a costruire un’alternativa di governo solida, competente e radicata nel territorio, capace di dare risposte concrete alle emergenze che la comunità acresi vive quotidianamente.

Con la firma di questo accordo, LED porta in dote alla coalizione di centrodestra un patrimonio di valori laici di ispirazione cristiana e universalistica, incentrati sulla centralità della persona, sulla tutela della famiglia, sull'equità sociale e sul rilancio economico e

culturale di Acri».

I dettagli

L’alleanza – prosegue il comunicato - si basa su un programma d'azione chiaro e condiviso che mette al centro:

• Sanità e Welfare di Prossimità: Il potenziamento dei servizi sanitari territoriali e l'attenzione prioritaria alle fasce deboli, ai disabili e agli anziani, con proposte innovative come la creazione di condomini assistiti e il trasporto pubblico agevolato per i meno abbienti.

• Infrastrutture, Viabilità e Sicurezza: Un piano straordinario per la manutenzione delle strade cittadine e di collegamento con le contrade, unito a interventi mirati contro il dissesto idrogeologico e il degrado urbano.

• Trasparenza Amministrativa e Sostegno al Tessuto Economico: Il sostegno alle PMI, agli artigiani e all'agricoltura locale, l'efficientamento della macchina comunale tramite la digitalizzazione e l'introduzione di strumenti d'equità come il baratto fiscale per andare incontro ai cittadini e alle imprese in difficoltà.

• Scuola, Giovani e Sviluppo: La riqualificazione delle strutture scolastiche e la creazione di opportunità concrete per fermare lo spopolamento e valorizzare i giovani talenti del nostro territorio.

Le dichiarazioni

«La politica non si subisce, si costruisce insieme. L'accordo siglato con il centrodestra rappresenta un passo fondamentale per restituire ad Acri la centralità e la dignità che merita», dichiarano i rappresentanti di Libertà è Democrazia (Led). «Con questa alleanza uniamo le forze e le competenze per offrire agli acresi un progetto politico forte, trasparente e visionario, capace di passare dalle parole ai fatti e di amministrare il Comune con responsabilità ed efficienza.»