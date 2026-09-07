Con gli avvicendamenti parrocchiali il Vescovo della Diocesi Rossano-Cariati Maurizio Aloise rinnova alcuni incarichi pastorali all’interno della Diocesi, affidando ai sacerdoti nuovi servizi e nuove comunità da accompagnare nel cammino di fede. Si tratta di una scelta che appartiene alla normale vita della Chiesa e che nasce dall’attenzione alle necessità delle comunità cristiane e al bene pastorale dell’intera Diocesi e degli stessi presbiteri.

Il cambiamento di un parroco o di un incarico non è soltanto un passaggio amministrativo: è un momento nel quale sacerdoti e comunità sono chiamati ad accogliere una nuova tappa del proprio cammino, nella fiducia che il Signore continua ad accompagnare la sua Chiesa. Gli avvicendamenti, dunque, chiedono disponibilità e spirito di servizio ai sacerdoti e, insieme, accoglienza e collaborazione alle comunità.

Ogni nuova destinazione rappresenta infatti l’occasione per mettere a disposizione doni, esperienze e sensibilità diverse, nella continuità dell’unica missione: annunciare il Vangelo, celebrare la fede e prendersi cura delle persone. Nella giornata del 4 settembre 2026, il Vescovo Maurizio Aloise ha comunicato i seguenti avvicendamenti e nuovi incarichi pastorali:

Unità Pastorale Area Centro Storico Rossano : Parroco: don Giuseppe Straface; Vicario Parrocchiale: don Luigi Martino

: Parroco: don Giuseppe Straface; Vicario Parrocchiale: don Luigi Martino Spezzano Albanese: Parroco delle parrocchie Ss. Pietro e Paolo e Santa Maria del Carmine, Rettore del Santuario Santa Maria delle Grazie: don Gaetano Federico; Vicario parrocchiale: don Pasquale De Simone, il quale viene nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia San Luigi Gonzaga in Spezzano Scalo-Fedula

Parroco delle parrocchie Ss. Pietro e Paolo e Santa Maria del Carmine, Rettore del Santuario Santa Maria delle Grazie: don Gaetano Federico; Vicario parrocchiale: don Pasquale De Simone, il quale viene nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia San Luigi Gonzaga in Spezzano Scalo-Fedula Cariati : Amministratore Parrocchiale delle parrocchie San Michele Arcangelo (Concattedrale) e San Cataldo: don Viju George Vicario parrocchiale: don Onofrio Farinola

: Amministratore Parrocchiale delle parrocchie San Michele Arcangelo (Concattedrale) e San Cataldo: don Viju George Vicario parrocchiale: don Onofrio Farinola Bocchigliero-Campana: Amministratore parrocchiale: don Enzo Malizia. Vicario parrocchiale: don Giuseppe Grilletta.

Amministratore parrocchiale: don Enzo Malizia. Vicario parrocchiale: don Giuseppe Grilletta. Area Urbana Rossano Scalo parrocchia San Paolo : Parroco: don Claudio Cipolla Collaboratore parrocchiale: don Giovanni Filippelli.

: Parroco: don Claudio Cipolla Collaboratore parrocchiale: don Giovanni Filippelli. Seminario Regionale S. Pio X di Catanzaro: Padre Spirituale: don Giuseppe Scigliano.

Padre Spirituale: don Giuseppe Scigliano. Mirto-Crosia parrocchia San Francesco d’Assisi: Parroco: don Pietro Madeo. Viene nominato Canonico Onorario della Cattedrale Vicario parrocchiale: don Giuseppe De Simone

Parroco: don Pietro Madeo. Viene nominato Canonico Onorario della Cattedrale Vicario parrocchiale: don Giuseppe De Simone Area Urbana Corigliano Scalo parrocchia San Giovanni XXIII: Vicario parrocchiale don Massimo De Novellis. Ministero del “sesto anno”: seminarista Silvio Graziano.

Vicario parrocchiale don Massimo De Novellis. Ministero del “sesto anno”: seminarista Silvio Graziano. Unità Pastorale Thurio Area Urbana Corigliano Scalo: Collaboratore parrocchiale: don Agostino Stasi.

I nuovi incarichi entreranno in vigore a partire dal mese di ottobre 2026. La Curia diocesana provvederà alle consegne canoniche. Il Vescovo affida questi avvicendamenti alla preghiera della comunità diocesana, invitando tutti ad accompagnare i sacerdoti che inizieranno un nuovo servizio e a sostenere con fiducia il cammino delle realtà pastorali coinvolte.