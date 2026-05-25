L’affluenza nella città è stata del 62,56 per cento. A contendersi la fascia tricolore anche Giuseppe Trocino, Fabrizio Meo e Vito Barresi

Alla chiusura dei seggi, l’affluenza nella città di Crotone è stata del 62,56% degli elettori aventi diritto, in flessione rispetto a cinque anni e mezzo fa quando complessivamente ha votato il 67,91 del corpo elettorale ovvero poco più del 5% in più (5,35%). Il dato è riguarda tutte e 74 le sezioni sede di seggio sparse per il territorio comunale.

Crotone, quattro i candidati a sindaco

Sono quattro i candidati fra cui i cittadini di Crotone dovranno scegliere per affidare la carica di sindaco della città. Si vota fino alle 15 di oggi. Fra questi il primo cittadino uscente, Vincenzo Voce, eletto alla guida di una coalizione composta esclusivamente da liste civiche nel settembre 2000 al ballottaggio ed oggi candidato con uno schieramento del quale fanno parte anche i partiti del centrodestra.

In totale sono 371 gli aspiranti consiglieri comunali suddivisi nelle 12 liste ovvero quasi dodici candidati per ognuno degli scranni disponibili, un numero decisamente inferiore rispetto a quello delle precedenti consultazioni amministrative.