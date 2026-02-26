«Con la riforma Delrio, che non ho mai condiviso, le competenze dell’Ente Provincia sono state drasticamente ridimensionate. Tra quelle rimaste vi è però una responsabilità centrale e inderogabile: la viabilità, con particolare riferimento alla gestione, manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale provinciale (ex statali, provinciali e regionali delegate), attraverso interventi strutturali, attività di monitoraggio e aggiornamento del catasto stradale».

È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, candidato alla presidenza della provincia di Cosenza che prosegue: «Competenze che, negli ultimi anni, non sono state esercitate con la necessaria attenzione e determinazione per affrontare e risolvere compiutamente criticità storiche che continuano a gravare sul territorio e ad angustiare le popolazioni di appartenenza. Ed invero, la questione dei collegamenti nelle aree interne rappresenta una delle emergenze più rilevanti della nostra provincia e dell’intera Calabria.

Tratti viari obsoleti, percorsi lenti e insicuri, lavori senza fine: tutto ciò incide pesantemente sulla quotidianità di cittadini, imprese, studenti e lavoratori, ostacolando la crescita economica, turistica e sociale delle nostre comunità. La riapertura della SS 283 delle Terme Luigiane dimostra, però, che, quando le istituzioni collaborano con determinazione, i risultati si ottengono.

È stata questa una battaglia di civiltà che ho sostenuto sin dall’inizio, insieme ai Sindaci, ai comitati e ai cittadini, e che siamo riusciti a vincere. Ma questo, per come è evidente, è una goccia nell’oceano che, quindi, non può bastare. Occorre completare le opere, superare le criticità ancora presenti e garantire condizioni di piena sicurezza a un collegamento strategico tra Ionio e Tirreno. Analoga attenzione merita la SS 106, in particolare nei tratti Corigliano Rossano-Sibari e Crotone-Catanzaro.

La Statale 106 resta una delle arterie più pericolose d’Italia, tristemente nota come “strada della morte”, mietendo vittime senza soluzione di continuità. Una situazione non più tollerabile ed alla quale riservare attenzioni prioritarie e non più procrastinabili. La richiesta che proviene dal territorio è chiara e non posso che farla mia con convinzione.

La Provincia deve recuperare un ruolo incisivo di coordinamento e di forte interlocuzione istituzionale nei confronti della Regione e del Governo nazionale. Il mio impegno, da candidato alla Presidenza della Provincia di Cosenza – conclude Franz Caruso - sarà quello di costruire una strategia condivisa con i Sindaci e con le rappresentanze sociali ed economiche locali. Le infrastrutture non sono soltanto opere pubbliche: rappresentano il diritto alla mobilità, l’accesso ai servizi sanitari, occasioni per i giovani, attrattività per i borghi, benessere diffuso. Sono la condizione indispensabile per contrastare lo spopolamento e restituire prospettive concrete alle nostre realtà. Con questa consapevolezza, se avrò l’onore e l’onere di guidare la Provincia, la priorità sarà una decisa azione per garantire collegamenti efficienti e sicuri. Solo così potremo dare vita a un territorio più integrato, più protetto e realmente competitivo».