A Zumpano la Sp 234 lavori procedono a tamburo battente dopo il cedimento causato dal maltempo della scorsa settimana, che ha provocato il crollo di un tratto di carreggiata. L’obiettivo è chiaro: riconsegnare la strada all’utenza nel più breve tempo possibile, riducendo i disagi per cittadini, pendolari e attività economiche.

Come noto, la Provincia di Cosenza ha disposto nei giorni scorsi un intervento strategico per Zumpano e per l’intera area urbana. Le piogge intense e l’eccezionale innalzamento del livello del fiume Crati avevano infatti provocato il cedimento di un tratto significativo della carreggiata, franata nel letto del fiume. Una situazione che ha reso necessaria la chiusura dell’arteria, determinando pesanti ripercussioni sulla viabilità e sul tessuto economico locale.

Deviazione del Crati e messa in sicurezza

Da mercoledì scorso, alle prime luci dell’alba, mezzi meccanici - ruspe e terne - hanno avviato la deviazione controllata del corso del fiume. Si tratta di un’operazione tecnica complessa e indispensabile per consentire i lavori lungo l’argine compromesso. Un passaggio fondamentale sotto il profilo idraulico e ingegneristico, necessario per procedere al consolidamento strutturale e alla ricostruzione del corpo stradale in condizioni di piena sicurezza.

L’intervento sulla SP 234 DX Crati è di straordinaria importanza non solo per il Comune di Zumpano, ma per l’intera area urbana. L’arteria rappresenta infatti un asse viario strategico per la mobilità quotidiana, per il sistema commerciale e per i collegamenti con il capoluogo e la rete provinciale. Determinante, in questa fase, la sinergia istituzionale tra il Comune di Zumpano e la Provincia di Cosenza. Sin dalle prime ore dell’emergenza, per quanto riguarda il tratto provinciale interessato dal cedimento, si sono susseguiti sopralluoghi congiunti, verifiche tecniche e un’immediata programmazione degli interventi.

Un coordinamento che ha consentito di avviare rapidamente la fase operativa e di imprimere un’accelerazione ai lavori. Con questi ritmi, la riconsegna della SP 234 alla comunità potrebbe avvenire a stretto giro, restituendo piena funzionalità a un’infrastruttura essenziale per la mobilità del territorio. Il sindaco Fabrizio Fabiano non ne fa mistero: «Si lavora a tamburo battente, inutile fare previsioni perché la cosa più importante è riconsegnare all’intera area urbana questa fondamentale arteria. La messa in sicurezza prosegue come da programmi e mi preme ringraziare la Provincia di Cosenza, l’ingegnere Morrone e le ditte che stanno operando senza soluzione di continuità».