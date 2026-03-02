Il 9 marzo al Salone degli Specchi un confronto pubblico promosso con Ordine degli Avvocati e Camera Penale: giuristi, magistrati e parlamentari a sostegno delle ragioni del Sì e del No

La Biblioteca Gullo torna ad essere luogo vivo di confronto politico e culturale, nel solco di una tradizione che l’ha vista, nel corso dei decenni, protagonista del dibattito pubblico nazionale sui grandi temi della democrazia e delle istituzioni.

Il prossimo 9 marzo 2026 alle ore 15.30, nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia Sì o No”, promosso in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Cosenza e la Camera Penale di Cosenza “Avv. Fausto Gullo”. Un appuntamento che si inserisce pienamente nella vocazione storica della Biblioteca: come spazio di elaborazione critica, laboratorio di idee e luogo di dialogo tra culture politiche diverse.

Fin dalla sua fondazione, la Biblioteca Gullo ha rappresentato un presidio di pluralismo e di partecipazione civile, ospitando confronti sui passaggi cruciali della vita politica del Paese e offrendo alla comunità giuridica e alla cittadinanza occasioni di approfondimento serio e documentato. Anche questa iniziativa si muove in tale direzione; non un evento di parte, ma un’arena di discussione alta e qualificata su una riforma che incide sugli equilibri della giustizia e, più in generale, sull’assetto dello Stato di diritto.

Ad aprire i lavori sarà l’Avv. Luigi Gullo, Presidente della Biblioteca, a testimonianza della continuità di un impegno culturale che lega memoria storica e attualità politica. L’introduzione della riforma sarà affidata al Sen. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia, che illustrerà i contenuti dell’intervento normativo oggetto del referendum.

Seguirà un confronto articolato tra autorevoli esponenti del mondo forense, della magistratura e delle istituzioni, chiamati a sostenere le ragioni del “Sì” e del “No”. Una pluralità di voci che riflette la volontà degli organizzatori di garantire equilibrio, rigore tecnico e rispetto delle diverse posizioni, in coerenza con la funzione storica della Biblioteca Gullo quale spazio di mediazione culturale e politica.

Il confronto entrerà quindi nel vivo con gli interventi dei relatori schierati per il “Sì”: l’Avv. Pierluca Bonofiglio, Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, l’Avv. Roberto Le Pera, Presidente della Camera Penale di Cosenza, l’Avv. Nicola Carratelli, Presidente del Comitato Scientifico della Camera Penale di Cosenza e il Sen. Fausto Orsomarso.

A sostenere le ragioni del “No” interverranno il Dott. Giovanni Garofalo, Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, il Dott. Domenico Guarascio, Procuratore della Repubblica di Crotone, il Dott. Piero Santese, Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro ed anche coordinatore del comitato per il “No” per il distretto di Catanzaro e il Sen. Nicola Irto.

In un momento in cui il dibattito pubblico rischia spesso di semplificarsi o polarizzarsi, la Biblioteca riafferma il proprio ruolo: promuovere conoscenza, favorire il confronto argomentato, contribuire alla formazione di una coscienza civica informata. L’evento è valido per il riconoscimento di tre crediti formativi deontologici per gli avvocati, ma si rivolge all’intera cittadinanza, nella convinzione che le riforme della giustizia riguardino l’intera collettività.

La partecipazione è aperta a tutti.