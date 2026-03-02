Si tratta di un concorso di idee con l’obiettivo di valorizzare l’accoglienza urbana e l’identità della città a cui ha lavorato l’assessore Veronica Stellato
L’Amministrazione comunale di Rende ha deciso di indire il presente concorso di idee con l’obiettivo di valorizzare l’accoglienza urbana e l’identità della città, da attuarsi attraverso un’idea progettuale volta alla individuazione di un valore di immagine da inserire in alcuni punti di entrata viaria della Città. Il progetto “Benvenuti a Rende” si configura come un tassello della strategia istituzionale di valorizzazione del territorio, già attiva attraverso strumenti come “Rende Consulting”, i tavoli tecnici settoriali e gli interventi di riqualificazione urbana.
Gli obiettivi generali del progetto, curato dall’assessore Veronica Stellato, sono molteplici e viaggiano nell’ottica di:
- Generare un segno di identità forte e riconoscibile agli ingressi della città;
- Trasformare spazi di passaggio in luoghi di accoglienza e narrazione;
- Comunicare i valori di Rende in modo coerente, visibile e continuativo;
- Rafforzare il senso di appartenenza e la qualità dell’immagine urbana.
Il progetto deve prevedere l’installazione di uno o più elementi simbolici e funzionali all’interno di alcuni spazi situati in alcuni principali punti di ingresso stradale all’interno del territorio della città di Rende (vd. documentazione di individuazione del sito d’intervento: All.1, All.2 ), al fine di manifestare l’accoglienza all’interno del quartiere cittadino, quali (a titolo di esempio):
- Totem monumentali, portali o installazioni scultoree;
- Pannelli con frasi identitarie e/o di accoglienza, anche in versione multilingua;
- Lettere tridimensionali urbane con il naming della città;
- Sistemi digitali con QR code o display per info turistiche ed eventi. Ogni elemento sarà pensato per integrarsi con il contesto, valorizzare l’estetica urbana e diventare punto di riferimento iconografico per cittadini e visitatori.
La domanda di partecipazione e la documentazione relativa al concorso devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Traspare (https://cuctrasparenza.traspare.com/). Non saranno considerate valide le domande presentate attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate. La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12.00 del 14/04/2026. Non saranno accettate domande presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle proposte d’idee. Della data e dell’ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.