l direttivo del circolo “Marica Zuccarelli”, guidato da Rosi Caligiuri, ha approvato all’unanimità l’organizzazione della due giorni insieme al gruppo consiliare “Pd Cosenza”. Al centro temi cittadini e rilancio politico del partito

La Festa dell’Unità torna a Cosenza il 16 e 17 ottobre. La decisione è stata assunta all’unanimità dal direttivo del circolo cittadino del Partito Democratico “Marica Zuccarelli”, riunito giovedì 17 settembre per definire le linee della ripresa politica autunnale.

A introdurre l’incontro è stata la segretaria cittadina Rosi Caligiuri, riconfermata alla guida del circolo nel congresso del 2025.

La manifestazione sarà promossa dal circolo insieme al gruppo consiliare “Pd Cosenza” e, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrà rappresentare non soltanto un appuntamento di partito, ma uno spazio di confronto aperto sulla città e sulle prospettive del centrosinistra.

Due giorni dedicati ai temi di Cosenza

Il programma completo non è stato ancora reso noto, ma la nota anticipa che la due giorni sarà articolata attorno a focus specifici sulle questioni cittadine.

Accanto ai temi amministrativi e sociali, ci sarà spazio per una riflessione più ampia sullo stato del Partito Democratico e del centrosinistra a Cosenza e in Calabria.

«La Festa dell’Unità non è soltanto un appuntamento strategico per la nostra comunità politica, ma un laboratorio aperto a cittadine e cittadini», afferma la segreteria cittadina.

«Mettere al centro bisogni e domande reali»

L’obiettivo dichiarato è riaprire un confronto diretto con la società e recuperare un rapporto più strutturato con il territorio.

«Insieme ai nostri consiglieri comunali vogliamo mettere al centro i bisogni e le domande reali che provengono dalla società e tracciare una visione chiara per il rilancio dell’azione politica del Partito Democratico», si legge nella nota.

Il documento collega questa esigenza anche ai risultati elettorali registrati negli ultimi anni in Calabria, interpretati dal circolo come il segnale della necessità di una fase nuova.

Una festa che arriva in una fase delicata per il Pd cosentino

L’appuntamento cade mentre il Partito Democratico della provincia di Cosenza attraversa una fase ancora irrisolta sul piano organizzativo. Nei giorni scorsi il Comitato per De Luca segretario ha nuovamente sollecitato il livello nazionale a intervenire sulla Federazione provinciale, rimasta senza una guida pienamente operativa dopo la decisione di commissariamento.

La Festa dell’Unità cittadina si inserisce quindi in un contesto nel quale il dibattito sul rilancio del Pd è già particolarmente acceso, tra discussione interna, prospettive amministrative e costruzione delle future alleanze.

Programma ancora da definire

Nelle prossime settimane saranno comunicati gli ospiti, il calendario dei dibattiti e le iniziative culturali e sociali previste nelle due giornate.

Per il circolo cittadino, la scelta di rilanciare la Festa dell’Unità vuole segnare l’avvio di una nuova fase autunnale fatta di presenza sul territorio, confronto e partecipazione.

L’appuntamento è quindi fissato per il 16 e 17 ottobre, con l’obiettivo dichiarato di riportare al centro della discussione politica sia i problemi della città sia il futuro del centrosinistra cosentino.