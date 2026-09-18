Domenica 20 settembre torna a Camigliatello “EXIT – Up to the Mountains”. Dalla mattina brunch e selezioni musicali, poi dalle 14 il party dedicato alle hit anni ’80 e ’90. In quota anche food, vino e cocktail
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La consolle sale a quota 1.768 metri e la Sila si prepara a trasformarsi, per un giorno, in una pista da ballo sospesa tra boschi e montagne. Domenica 20 settembre a Monte Curcio, sopra Camigliatello Silano, torna “EXIT – Up to the Mountains”, con il secondo appuntamento dedicato a “Deejay on the Mountains ’80/’90”.
Una giornata che mette insieme musica, paesaggio, convivialità e gastronomia, con una formula pensata per vivere la montagna fuori dagli schemi tradizionali.
Si comincia al mattino con il Morning Club
Il programma prenderà il via alle 11 con il Morning Club 1.768 m, una formula che abbina colazione, brunch e primi dj set in quota.
L’idea è quella di accompagnare la mattinata con una selezione musicale più morbida, lasciando spazio anche alla possibilità di vivere il paesaggio di Monte Curcio e l’atmosfera dell’altopiano.
Dalle 14 il party anni ’80 e ’90
Nel pomeriggio il ritmo cambierà. Dalle 14 partirà infatti The Mountain Party, il cuore dell’evento, con una selezione dedicata alle hit degli anni Ottanta e Novanta.
Una lunga sessione musicale pensata per trasformare la vetta in uno spazio di festa, tra revival, grandi classici da ballare e brani che hanno segnato due decenni della musica pop e dance.
Food, vino e cocktail in quota
Accanto alla musica ci sarà anche una proposta dedicata ai sapori.
L’Area Food & Territorio, realizzata in collaborazione con il GAL Sila, sarà dedicata alle specialità e alle produzioni locali, mentre una selezione di wine & cocktail di montagna completerà l’offerta della giornata.
L’obiettivo è costruire un’esperienza che non si limiti al dj set, ma che metta insieme intrattenimento e identità territoriale.
In vetta con l’ovovia
L’area dell’evento sarà raggiungibile attraverso l’ovovia di Camigliatello, con partenza dalla zona delle piste da sci.
Un modo insolito di arrivare a una festa, che diventa parte stessa dell’esperienza: la risalita, il panorama e poi la musica a quasi 1.800 metri di quota.
Con “EXIT – Up to the Mountains”, Monte Curcio diventa così per una giornata un punto d’incontro tra nightlife e montagna, portando il format del club fuori dai locali e dentro uno dei paesaggi più riconoscibili della Sila.