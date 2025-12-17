L’assise ha visto la partecipazione dell’assessore regionale e segretario provinciale Gianluca Gallo, della consigliera regionale Elisabetta Santoianni e del commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise

Il Congresso cittadino di Forza Italia, svoltosi a Civita martedì 16 dicembre, ha rappresentato un momento di riflessione per la politica locale, registrando una significativa partecipazione. All’importante assise hanno preso parte figure di primo piano del panorama istituzionale, tra cui il sindaco Alessandro Tocci, l’assessore regionale Gianluca Gallo e la consigliera regionale Elisabetta Santoianni. Presenti il dirigente e commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise, insieme a numerosi dirigenti e rappresentanti del territorio, a testimonianza della centralità che il borgo di Civita riveste nelle dinamiche del partito.

L’evento è stato reso particolarmente significativo dall’ufficializzazione dell’ingresso in Forza Italia del sindaco Alessandro Tocci, nell’ultima consultazione elettorale rieletto con la civica “Idea Civita”. La sua adesione è considerata un valore aggiunto di grande rilievo. Tocci è infatti una figura di spicco della politica del comprensorio, capace di apportare un bagaglio di esperienza e competenza fondamentale per una forza politica che si dimostra in forte crescita sia a livello regionale che nazionale. Il suo passaggio tra le fila azzurre consolida il progetto politico del partito, rendendolo ancora più attrattivo per le energie migliori del territorio.

La fase congressuale ha trovato la sua naturale conclusione con l’elezione all’unanimità di Antonio Vavolizza, attuale vicesindaco, a nuovo segretario cittadino. Questo risultato premia un percorso di coerenza e appartenenza costruito con dedizione negli anni, confermato dai ripetuti successi elettorali ottenuti dalla lista forzista a Civita. Vavolizza, descritto da tutti gli iscritti come un uomo laborioso e costantemente presente sul territorio, assume la guida del partito con il compito di proseguire il lavoro di radicamento già avviato.

Il successo del partito a Civita è frutto di un lavoro corale svolto dalla squadra di Forza Italia e dagli eletti in consiglio comunale. Il contributo di Vincenzo Mastrota, Vincenzo Oliveto, Mauro Bloise, Antonluca De Salvo, Gaetano Arcidiacono, Francesca Nicoletti, Andrea Ponzo e Lorenzo Caprara è stato infatti importante per raggiungere l’eccezionale traguardo del 42,94% dei consensi alle ultime elezioni regionali nel comune. Si tratta di un impegno che ha prodotto risultati rilevanti anche su scala provinciale, dove la provincia di Cosenza ha toccato il 32% complessivo grazie alla sinergia tra le liste di Forza Italia, Occhiuto Presidente e Forza Azzurri.

Tale exploit è ampiamente attribuito al lavoro volto sul territorio dal segretario provinciale e assessore regionale Gianluca Gallo, che negli ultimi cinque anni ha saputo rafforzare e valorizzare la struttura del partito. Durante il suo intervento al congresso, Gallo ha analizzato con lucidità l’esito del voto regionale, invitando tutti i presenti a superare le divisioni emerse nelle ultime competizioni amministrative. Il suo è stato un appello accorato all’unità e alla collaborazione per il bene di Civita, borgo d’eccellenza che la Regione Calabria intende continuare a valorizzare con nuove opportunità di crescita.