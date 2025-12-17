In vista dell’aumento dei flussi di traffico legati alle imminenti festività, la macchina della sicurezza stradale si è messa in moto. Presso la Prefettura di Cosenza si è svolta la riunione del Comitato Operativo di Viabilità, convocata per monitorare e prevenire eventuali criticità lungo le principali arterie che attraversano la provincia durante l’esodo natalizio.

All’incontro hanno preso parte i responsabili della gestione della rete dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, i rappresentanti di Anas Calabria, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Protezione Civile regionale, delle Polizie locali dei Comuni di Cosenza e Rende, della Provincia e di RFI, che ha illustrato la pianificazione degli interventi di emergenza per la stagione invernale.

Nel corso della riunione è stata analizzata la situazione attuale della viabilità, sia lungo l’A2 sia sulle strade statali e provinciali. È stato evidenziato come «i cantieri presenti sull’Autostrada A2 del Mediterraneo saranno in parte ripiegati per il periodo delle festività», con l’obiettivo di garantire una maggiore fluidità del traffico. In parallelo, è stato assicurato il potenziamento delle postazioni di soccorso meccanico «in ausilio di mezzi che dovessero averne bisogno».

Particolare attenzione è stata posta alla gestione del traffico nei centri urbani, soprattutto in prossimità degli svincoli autostradali. «È stata ribadita l’esigenza di garantire un costante smaltimento del traffico sulle reti cittadine », al fine di evitare congestionamenti e rallentamenti nelle aree più sensibili.

Un passaggio centrale del confronto ha riguardato il comportamento degli utenti della strada. Dal tavolo è emersa con forza «la necessità che gli utenti delle reti viarie e i conducenti dei mezzi pesanti rispettino rigorosamente le prescrizioni contenute nelle ordinanze dell’Ente proprietario della strada e nel Codice della Strada», con particolare riferimento «all’obbligo delle catene a bordo o di pneumatici invernali», in vigore fino al 15 aprile 2026.

La Prefettura ha inoltre ricordato che le informazioni aggiornate sulle condizioni di viaggio e sullo stato della viabilità saranno disponibili sui pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada, sul sito Anas e tramite il numero verde dedicato.

«Sarà assicurato da questa Prefettura – si legge nella nota conclusiva – un costante collegamento con le Amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria e con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco», con l’obiettivo di affrontare tempestivamente eventuali emergenze e garantire sicurezza e fluidità durante le festività.