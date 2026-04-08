Forza Italia dovrebbe dotarsi di un nuovo coordinatore nell’area urbana di Cosenza. La riorganizzazione del partito, dopo aver interessato Lamezia Terme e San Giovanni in Fiore, toccherà anche i comuni che avrebbero costituito la città unica bruzia qualora al referendum del primo dicembre 2024 avessero vinto i Sì. Il criterio adottato per gli altri due centri è stato di valorizzare i profili che hanno figurato meglio alle ultime elezioni regionali. Così gli incarichi sono stati assegnati rispettivamente ad Emanuele Ionà e a Rosaria Succurro.

A Cosenza dovrebbe toccare a Pierluigi Caputo dare nuovo slancio al partito in vista della campagna elettorale per le Amministrative del 2027. Il capogruppo di “Occhiuto Presidente”, dopo l’esperienza da presidente del Consiglio comunale a Palazzo dei Bruzi, è alla sua terza elezione alla Cittadella e vanta il ruolo di vice segretario regionale di Forza Italia. Le interlocuzioni col segretario Francesco Cannizzaro, completamente focalizzato a sua volta sulla corsa alla poltrona di sindaco di Reggio Calabria, e col coordinatore provinciale Gianluca Gallo sono già partite.

Lo status quo vede Massimo Bozzo coordinatore di Cosenza, Eugenio Aceto di Rende e nessuna figura a Castrolibero che tra due mesi eleggerà il nuovo primo cittadino. L’idea, come detto, è di rendere meno dispersiva l’organizzazione del partito e creare una struttura più snella. Da qui il discorso in essere con Pierluigi Caputo, che ha raccolto circa 3500 preferenze nei tre centri sopracitati lo scorso 5-6 ottobre.

Tra gli azzurri l’obiettivo è uno solo: invertire il trend negativo che vede il centrodestra sconfitto ad ogni tornata elettorale nel capoluogo bruzio fin dal 2021. Dopo i 10 anni targati Mario Occhiuto, la coalizione di cui Forza Italia è capofila ha infatti perso a Cosenza alle Regionali e alle Politiche del 2022, alle Europee del 2025, alle Regionali del 2025 e al recente Referendum sulla giustizia di tre settimane fa.