Il Consiglio non approva gli Equilibri e scatta la gestione prefettizia fino alle elezioni della prossima primavera. Il Comune era retto dal vicesindaco Pino Lucente

L’assetto politico di Francavilla Marittima cambia dopo la mancata approvazione degli Equilibri di Bilancio 2025-2027 nella seduta del 30 ottobre. Il voto del Consiglio, con sei favorevoli e tre contrari, non è stato sufficiente a garantire il via libera al documento. La legge prevede che, senza tale atto, l’amministrazione perda immediatamente la propria operatività. La Prefettura di Cosenza ha quindi nominato la dottoressa Giovanna Tangari come Commissario, con il compito di guidare il Comune fino alla prossima tornata elettorale prevista in primavera.

La nuova responsabile ha assunto l’incarico il 10 novembre, avviando la verifica dei conti e degli atti collegati alla gestione finanziaria. I tecnici del servizio finanziario avevano espresso parere favorevole sugli Equilibri, ma nel corso delle verifiche sono emerse criticità nella parte corrente e nella gestione dei residui. La stessa Commissaria ha rilevato alcune irregolarità che richiederanno ulteriori adeguamenti.

La caduta della maggioranza ha determinato la decadenza del vicesindaco Pino Lucente, degli assessori e del presidente del Consiglio. Il Comune affronterà ora una fase di transizione che dovrà garantire continuità amministrativa in attesa del ritorno alle urne. Il lavoro della struttura prefettizia sarà rivolto a riportare stabilità, assicurare corretta gestione dei conti e accompagnare l’ente verso una nuova guida politica.