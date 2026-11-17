Il portavoce calabrese di Europa Verde/Avs chiede a Regione, Rfi e Trenitalia orari, fermate e frequenza del collegamento per Milano e Torino annunciato dal 31 gennaio 2027

Mantenere il Frecciarossa tra Sibari e Bolzano e mettere per iscritto quando e con quali orari partirà il nuovo collegamento per Milano e Torino. È la richiesta che Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/Avs, rivolge a Regione Calabria, Rfi e Trenitalia. L’assessore regionale Gianluca Gallo, ricorda Campana, ha indicato il 31 gennaio 2027 per l’avvio della nuova tratta. Il portavoce chiede di confermare quella data insieme alle fermate e alla frequenza delle corse, senza rinunciare al servizio verso il Nord Est.

Il treno da Bolzano a Roma e il tratto fino a Sibari

Dal 2019, ricorda Campana, il Sibari-Bolzano ha permesso di percorrere ogni giorno oltre mille chilometri senza cambiare treno. Fra quanti ne hanno usufruito cita gli studenti fuori sede e i lavoratori meridionali impegnati nei cantieri del tunnel di base del Brennero.

Il confronto politico parte da ciò che è accaduto in Alto Adige. Secondo la ricostruzione di Campana, dopo un’interrogazione della consigliera provinciale dei Verdi Madeleine Rohrer e l’intervento della Provincia autonoma, è stata mantenuta la corsa delle 13.12 da Bolzano per Roma, con le fermate di Trento, Rovereto, Bologna e Firenze. A essere salvaguardato, osserva, è il collegamento con la capitale, non la prosecuzione fino alla Sibaritide. «Ma a Sibari non arriverà più», afferma, contestando alla Giunta calabrese di non aver difeso la tratta.

I lavori nella Santomarco e i rientri di Natale

La prima scadenza indicata da Campana è il 13 dicembre 2026. Secondo il calendario dei lavori nella galleria Santomarco da lui richiamato, l’interruzione si protrarrà fino al 31 gennaio 2027, comprendendo le settimane in cui studenti e lavoratori rientrano in Calabria per le feste. Il portavoce contesta la scelta del periodo e chiede certezze sulla riapertura. A motivare i suoi dubbi sono i tempi dell’elettrificazione della ferrovia ionica: ricorda che i primi pali tra Sibari e Catanzaro Lido furono installati il 30 agosto 2018 e che da allora la circolazione è stata sospesa per mesi.

Sul costo dei viaggi, Campana cita la Milano-Reggio Calabria, per la quale indica una tariffa aerea di andata e ritorno a partire da 427 euro nel periodo natalizio. Chiede quindi al presidente Roberto Occhiuto di convocare compagnie aeree e Trenitalia per discutere misure che contengano i prezzi e di valutare il modello siciliano del bonus voli per i residenti.