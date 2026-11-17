Domenica 15 novembre la compagnia paolana ha portato al teatro comunale «Don Silvio Celaschi» la commedia scritta e diretta da Giuseppe Sciacca con la collaborazione di Pietro Serpa. Nel 2025 lo spettacolo aveva ricevuto il premio speciale della giuria alla rassegna «Quadrato in scena»

Nella casa di riposo in cui è ambientata Ne è valsa la pena, le giornate scorrono tra abitudini e ricordi finché un matrimonio di convenienza rimette in discussione i progetti dei residenti. È da qui che prende le mosse la commedia portata in scena domenica 15 novembre dalla compagnia EOS Aps di Paola al teatro comunale «Don Silvio Celaschi» di Longobardi.

A firmare il testo è Giuseppe Sciacca, regista e direttore artistico, con la collaborazione di Pietro Serpa, che sul palco interpreta Tommaso, un muratore prodigo di racconti sulle sue avventure amorose. Accanto a lui, Vincenzo Di Blasi, presidente di EOS, veste i panni di Marco, un ex militare dal carattere vulnerabile. Loredana Panaro è Anna, una donna che porta con sé il ricordo di amori insoliti, mentre Debora D’Acunzo interpreta la sua amica Maria.

Intorno a loro si muovono Galina, interpretata da Daniela Crisi, il becchino di Giuseppe Indelicato e la suora affidata ad Andrea Martello Panno. Nadia Focetola è Veronica, l’infermiera caposala, mentre Francesco Longo e Monica Girimonte interpretano rispettivamente il sindaco e la direttrice.

Per Sciacca, il matrimonio cambia il tempo del racconto: chi fino a quel momento aveva guardato soprattutto al passato torna a immaginare il futuro. È l’evento, spiega il regista, «che riaccende improvvisamente speranze e illusioni in un contesto dove sembravano ormai spente». Il titolo diventa così una domanda che ciascun personaggio rivolge alle proprie scelte.

La commedia aveva già ottenuto nel 2025 il premio speciale della giuria a «Quadrato in scena», rassegna organizzata dalla FITA provinciale di Cosenza. La rappresentazione di Longobardi è stata organizzata da EOS con il patrocinio del Comune e della FITA, su iniziativa del sindaco Giacinto Mannarino e dell’assessora alla Cultura Simona Brusco.