L’ex vicepresidente del Parlamento europeo e il direttore degli affari europei di UTOPIA hanno discusso delle competenze di chi rappresenta le imprese nel confronto con gli enti pubblici

Conoscere il percorso di una decisione pubblica, leggere le politiche europee e capire quali conseguenze possono avere per un’impresa o per un territorio. Su queste competenze si è concentrato l’incontro che il Rotary Club Rende ha dedicato alle relazioni istituzionali venerdì 13 novembre, al BW Villa Fabiano di Rende.

A discuterne sono stati Mario Mauro, già vicepresidente del Parlamento europeo e ministro della Difesa, oggi fondatore e consulente strategico di Meseuro, e Carmine Nino, componente del consiglio di amministrazione di UTOPIA e direttore per gli affari pubblici europei.

Il confronto ha preso in esame il lavoro dei professionisti che curano i rapporti tra imprese e istituzioni. Al centro degli interventi, due aspetti del mestiere: comprendere come si arriva a una decisione e analizzare le politiche pubbliche che interessano le aziende. Dalla dimensione europea la discussione si è estesa agli interlocutori nazionali e locali, con attenzione al rapporto tra competitività delle imprese e sviluppo dei territori.

Nel corso della serata il club ha accolto come nuovo socio il professor Michele Mauro. La presidente Candida Tucci ha sottolineato il valore di portare queste esperienze professionali a confronto con la comunità locale.