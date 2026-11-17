L’ultima lezione, il reading teatrale dell’artista attivista Franco Tagliente, rappresentato nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza in sinergia con gli studenti dell’Università della Calabria coordinati dal docente Carlo Fanelli, propone una visione utopistica del rapporto tra imprenditori e lavoratori, in una chiave etica e di reciproco arricchimento di tipo morale e valoriale, sganciato dal mero obiettivo del profitto. Una visione che l’ente camerale ha rapportato agli insegnamenti di San Francesco d’Assisi e San Francesco di Paola, le cui strade sono temporalmente distanti e tuttavia si sovrappongono nella concezione di una economia che venga esercitata a beneficio della crescita e dello sviluppo del territorio.

Partecipata iniziativa

Francesco e Francesco, due sguardi un’unica luce, il titolo dell’iniziativa promossa dall’ente camerale, scandita dagli interventi, tra gli altri, di padre Antonio Bottino, correttore provinciale dei minimi francescani; del maestro Francesco Perri, autore dell’opera dedicata al santo taumaturgo per la regia di Marco Simeoli; del sindaco di Paola, Roberto Perrotta; di Santocarmine Beltrano, sindaco di Paterno Calabro dove San Francesco di Paola ha fondato il suo secondo convento; del viceprefetto di Cosenza, Rosa Correale. Ospite della manifestazione, inoltre, l’imprenditore agricolo Vincenzo Abbruzzese, la cui attività contadina è ispirata alla dottrina della Chiesa.

L’eredità dei Santi

Il presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri, affiancato dal segretario generale Erminia Giorno, ha richiamato l’attualità dell’eredità dei due Santi e il suo significato per il mondo economico e imprenditoriale. «San Francesco d’Assisi e San Francesco di Paola, pur diversi per epoca e carattere – ha affermato - ci trasmettono un messaggio condiviso: fede, carità, giustizia sociale e attenzione al bene comune. Francesco & Francesco – ha detto ancora Algieri, mutuando il titolo dell’iniziativa - avevano già anticipato valori oggi fondamentali come la sostenibilità, il rispetto della casa comune e l’etica d’impresa. Anche fare impresa significa guardare oltre i bilanci e gli utili, contribuendo al benessere della comunità, riducendo le disuguaglianze e lasciando alle future generazioni un territorio migliore. Come Camera di Commercio abbiamo il dovere di accompagnare le nostre imprese verso un'economia che sappia includere, non escludere, e coniugare crescita, responsabilità ed etica».

Il legame con Padre Pio

Non è mancato il racconto della tradizione gastronomica legata a San Francesco di Paola. Gli studenti e i docenti dell’Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera della cittadina tirrenica, hanno presentato una reinterpretazione della Dieta magrissima, offrendo al termine della serata, una degustazione a base di alici e baccalà. Un’occasione per riscoprire, attraverso i sapori e le produzioni del territorio, un patrimonio culturale che continua a caratterizzare l’identità calabrese. Nel corso del dibattito è poi emerso un poco conosciuto legame tra Francesco d’Assisi, Francesco di Paola e Francesco Forgione, conosciuto dalla comunità come Padre Pio. Com’è noto, i genitori di San Francesco di Paola fecero un voto a San Francesco d'Assisi per ottenere la nascita del primogenito, il quale fu chiamato Francesco in segno di gratitudine. Ma anche Francesco Forgione, futuro Padre Pio da Pietrelcina, ricevette il nome di battesimo per un voto e una profonda devozione dei suoi genitori verso San Francesco di Paola. Per questo Klaus Algieri ha lanciato la proposta di organizzare nel santuario di Paola una iniziativa con il coinvolgimento della Camera di Commercio di Perugia e di quella di Foggia nella cui provincia ricade San Giovanni Rotondo. Un modo per ricostruire questo legame lungo oltre sette secoli.