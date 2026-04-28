«La convocazione da parte del Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, del tavolo tecnico interistituzionale sulla messa in sicurezza dell’intersezione tra la SS 18 e la SP 40 rappresenta un passo importante e non più rinviabile. Parliamo di un nodo viario particolarmente critico, situato nel territorio di Fuscaldo, che da tempo necessita di interventi concreti per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini». È quanto dichiara il consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale.

«È fondamentale che tutte le istituzioni coinvolte, dalla Provincia ai Comuni interessati fino ad ANAS, lavorino in maniera sinergica per individuare soluzioni efficaci e tempestive. Accolgo con favore la convocazione della riunione fissata per il prossimo 6 maggio presso la Provincia di Cosenza: sarà l’occasione per trasformare le segnalazioni e le preoccupazioni del territorio in azioni operative. Il mio impegno sarà quello di contribuire, con spirito costruttivo, affinché si arrivi rapidamente a interventi risolutivi. La sicurezza stradale non può attendere e deve rappresentare una priorità assoluta per tutti noi», conclude il consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale