La coordinatrice Loredana Pastore e il resto del circolo: «Sul regolamento dei centri sociali ha espresso una posizione differente, perché le invettive su social e consiglio? Anche a noi non piace l’articolo tre»

La coordinatrice Loredana Pastore e il circolo di Fratelli d'Italia Rende hanno inteso esprimere solidarietà alla capogruppo del M5S-Sinistra per Rende Rossella Gallo dopo gli attacchi ricevuti in merito al voto negativo espresso sul nuovo regolamento per il funzionamento dei Centri di aggregazione sociale. «E’ sempre il solito cliché - hanno detto i meloniani -. Laddove non c’è convergenza sulle idee dell’amministrazione e del sindaco, partono le invettive in consiglio e sui social. Servirebbe più dialogo e apertura per lavorare in maniera più collegiale ed evitare poi le degenerazioni tipiche dei giorni nostri».

In particolare, Fratelli d’Italia contesta l’applicazione dell’articolo tre così come già fatto dal capogruppo in Comune Eugenio Trombino. «Si dà discrezionalità estrema agli uffici, quindi alla maggioranza, di avere l’ultima parola. Insomma, qualche associazione potrebbe anche avere i requisiti per ottenere il via libera, ma potrebbe poi essere stoppata successivamente. Magari perché non gradita».

Non solo, perché il circolo coordinato da Loredana Pastore contesta anche altro. «Per l’utilizzo di spazi comunali si prevedono assicurazioni e spese di varia natura. Questo - concludono - implica che soltanto chi ha solidità economica alle spalle possa accedervi. Tutta una fetta di realtà associative potrebbe sentirsi tagliata fuori a monte».