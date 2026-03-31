Il candidato sindaco per la prossima tornata elettorale spiega: «Me l’hanno chiesto in tante e tanti che hanno visto il degrado in cui versa la nostra città». E prepara i nomi per le liste

Giacomo Mancini nuovamente candidato a sindaco di Cosenza. Sembra un viaggio nel tempo lungo esattamente vent’anni, fino al 2006, quando il nipote dello storico leader socialista provò a prendere posto sulla poltrona più importante di Palazzo dei Bruzi dopo la morte del nonno e l’esperienza di Eva Catizone.

All’epoca arrivò secondo nella corsa elettorale dietro a Salvatore Perugini, che vinse al primo turno con oltre il 55% dei consensi. Adesso l’ex deputato dei DS e de La Rosa nel Pugno ci riprova: sarà uno dei concorrenti alla corsa elettorale del prossimo anno, come già annunciato tramite i social. Presente all’evento proposto dal Centro Studi “La Città Liberale” sul turismo a Cosenza, Mancini ha spiegato ai nostri microfoni da cosa nasce la volontà di candidarsi: «Nasce dalle sollecitazioni delle cosentine e dei cosentini, delusi dal declino che sta attraversando e sta toccando la nostra città e che vogliono, in qualche modo, che Cosenza torni ad essere ambiziosa».

E il candidato è già a lavoro per presentare programma e liste

Così, mentre la recente vittoria del “No” al referendum costituzionale ha ringalluzzito i partiti di centrosinistra e sinistra anche in vista delle prossime elezioni cittadine per il nuovo sindaco, Giacomo Mancini punta a Palazzo dei Bruzi iniziando sin d’ora a lavorare sul programma elettorale da portare alla prossima tornata. «Rispetto a questa sfida, con molta umiltà, sto insieme a tante amiche e tanti amici - racconta il candidato - lavorando per definire un programma ampio e ambizioso».

Non solo il programma, però: Giacomo Mancini ai nostri microfoni rivela di essere già a lavoro per le liste ed, evidentemente, per l’eventuale giunta da far sedere negli scranni del palazzo più ambito del capoluogo cosentino: «Sto lavorando - dice - al fine di mettere in campo una squadra di donne e uomini che ambiscano a migliorare la nostra città». Ampi passi in avanti, insomma, per il dirigente dem, che a distanza di vent’anni ci riprova.

Al momento Giacomo Mancini e Franz Caruso sono gli unici due profili ad aver confermato la propria volontà di partecipare alla prossima tornata elettorale per Palazzo dei Bruzi. Alla ribalta manca ancora il nome scelto dal centrodestra oltre ovviamente alle possibili liste civiche che nel corso degli anni non sono mai mancate. A un anno dal voto, dunque, le grandi manovre sono già abbondantemente in corso di svolgimento.