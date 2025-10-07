Nonostante la mancata elezione nella lista Casa Riformista a sostegno di Pasquale Tridico, Giuseppe Graziano ha voluto rivolgere un messaggio di gratitudine e riflessione ai suoi sostenitori. «Questa volta non abbiamo vinto - ha scritto Graziano - ma non è mancato l’affetto, il sostegno, la fiducia di chi c’è sempre stato, di chi ha creduto in me, di chi ha scelto di stare dalla parte giusta».

Per Graziano, la campagna elettorale è stata intensa e caratterizzata da «persone, idee e passione», un percorso il cui valore, sottolinea, non si misura solo nei numeri ma nella qualità del cammino e nel coraggio di continuare a credere in un progetto.

«Abbiamo seminato tanto – ha aggiunto – e chi semina con cuore e onestà, prima o poi, raccoglie». Il candidato ha concluso il messaggio con un invito alla fiducia nel futuro: «Grazie, di cuore. Sempre dalla parte giusta. Per una Calabria libera».