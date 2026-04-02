La giunta, presieduta dal sindaco Giacinto Mannarino , ha approvato la proposta dell’assessore al Bilancio e Equità Fiscale, Antonio Costabile , con cui l’esecutivo ha dato indirizzo ai settori operativi dell’Ente che hanno predisposto il regolamento per la disciplina della rottamazione

Il Comune di Longobardi ha deliberato di aderire alla cosiddetta “rottamazione-quinquies” per i carichi affidati al concessionario della riscossione Sogert S.p.A., secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2026, approvata dal parlamento alla fine dello scorso anno.

Proposta approvata

La giunta, presieduta dal sindaco Giacinto Mannarino, ha infatti approvato la proposta dell’assessore al Bilancio e Equità Fiscale, Antonio Costabile, con cui l’esecutivo ha dato indirizzo ai settori operativi dell’Ente che hanno predisposto il regolamento per la disciplina della rottamazione, approvato dal Consiglio comunale.

La regolarizzazione della posizioni

«Abbiamo deciso di aderire alla rottamazione – spiega il vicesindaco Costabile – alla luce di una congiuntura economica generale che anche dopo il periodo pandemico ha indotto molte famiglie e imprese a rimandare i versamenti dovuti agli Enti locali. L’adesione alla definizione agevolata consente ai contribuenti la regolarizzazione delle posizioni debitorie con minori difficoltà, potendo godere della riduzione di sanzioni e interessi. Per l’Ente, si tratta di poter aumentare l’effettiva riscossione, soprattutto per i crediti di più antica formazione. Attraverso l’adozione di queste misure agevolative – conclude Costabile – abbiamo inteso manifestare vicinanza e sensibilità verso le famiglie e le imprese in difficoltà, favorendo il rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione tra Ente e contribuente, che è alla base del buon andamento della vita di comunità».