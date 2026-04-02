Importante riconoscimento

Il campione milita nella categoria Nazionali dal 2012, distinguendosi nel tempo per qualità tecniche, continuità di rendimento e solidità agonistica. Nel suo palmarès figurano infatti i titoli di campione europeo Under 21, ottenuti nel 2011 e nel 2013, oltre ai successi come campione italiano Under 21 nel 2011 e nel 2012.