Il campione milita nella categoria Nazionali dal 2012, distinguendosi nel tempo per qualità tecniche, continuità di rendimento e solidità agonistica. Nel suo palmarès figurano infatti i titoli di campione europeo Under 21, ottenuti nel 2011 e nel 2013, oltre ai successi come campione italiano Under 21 nel 2011 e nel 2012.
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Un importante traguardo per il biliardo italiano e per il talento di San Nicola Arcella: Biagio Maceri si qualifica ai Campionati del Mondo e si prepara a volare in Argentina, dove rappresenterà l’Italia nella disciplina dei 5 birilli.
Chi è Biagio Maceri
Nato il 9 febbraio 1994 a Maratea, Maceri milita nella categoria Nazionali dal 2012, distinguendosi nel tempo per qualità tecniche, continuità di rendimento e solidità agonistica. Il suo percorso sportivo è segnato da risultati di rilievo già in età giovanile, con la conquista di più titoli prestigiosi.
Nel suo palmarès figurano infatti i titoli di campione europeo Under 21, ottenuti nel 2011 e nel 2013, oltre ai successi come campione italiano Under 21 nel 2011 e nel 2012.
Grande riconoscimento
La qualificazione ai Mondiali rappresenta oggi un riconoscimento concreto di un percorso costruito negli anni con impegno e determinazione, e apre a una nuova sfida internazionale di alto livello.
Maceri affronterà ora la competizione iridata con l’obiettivo di confermare il proprio valore, portando con sé non solo il proprio talento, ma anche il nome della sua terra e i colori dell’Italia.