Questa mattina il Presidente della Provincia, Giancarlo Lamensa di Fratelli d’Italia, si è recato in visita presso il Liceo Scientifico Metastasio di Scalea per constatare personalmente lo stato dei luoghi. Nel corso del sopralluogo, il Presidente ha potuto verificare le condizioni della struttura e ascoltare le esigenze rappresentate dalla comunità scolastica. Al termine della visita, ha assunto l’impegno di attivarsi per favorire gli opportuni interventi nel più breve tempo possibile, al fine di garantire ambienti sicuri e adeguati per studenti, docenti e personale scolastico. L’Amministrazione provinciale continuerà a monitorare la situazione, assicurando la massima attenzione alle necessità dell’istituto e dell’intera comunità locale.

Segnale concreto

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Scalea e vicesindaco, Raffaele D’Anna, che ha sottolineato l’importanza della presenza delle istituzioni sul territorio: «La visita del Presidente Lamensa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e, in particolare, verso il mondo della scuola. Il Liceo Metastasio è un punto di riferimento fondamentale per la formazione dei nostri giovani ed è dovere delle istituzioni garantire strutture sicure e dignitose. Continueremo a lavorare in sinergia affinché le problematiche emerse trovino risposte rapide e risolutive».

Le dichiarazioni di Pignataro

Anche Rosa Pignataro, componente dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: «Garantire scuole sicure e dignitose significa investire concretamente nel futuro dei nostri giovani. L’attenzione verso il Liceo Metastasio dimostra la volontà di dare risposte reali ai territori».