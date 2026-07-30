La nomina disposta dai coordinamenti regionale e provinciale. Funari e Mazza: «Svolgerà l’incarico con responsabilità ed entusiasmo»

Una nuova nomina per rafforzare la presenza giovanile di Noi Moderati nel territorio del Pollino. Luca Bifano è stato scelto come commissario cittadino giovanile del movimento a Castrovillari.

La decisione è stata assunta dal Coordinamento regionale di Noi Moderati Giovani Calabria, d’intesa con il Coordinamento provinciale di Cosenza. L’incarico rientra nel percorso di organizzazione e consolidamento della componente giovanile del partito nei comuni calabresi.

Secondo il movimento, la nomina rappresenta un riconoscimento dell’impegno e della dedizione dimostrati da Bifano.

L’incarico affidato a Luca Bifano

Nel nuovo ruolo, Bifano sarà chiamato a coordinare le attività di Noi Moderati Giovani a Castrovillari e a favorire il coinvolgimento dei ragazzi nella vita politica e amministrativa cittadina.

Luca Bifano

L’obiettivo indicato è costruire una presenza più strutturata nel territorio, promuovendo occasioni di partecipazione e confronto sui temi che interessano le nuove generazioni.

La scelta di un commissario cittadino si inserisce nella strategia organizzativa portata avanti dai coordinamenti regionale e provinciale.

Le dichiarazioni di Funari e Mazza

A commentare la nomina sono il coordinatore giovanile regionale Domenico Funari e il coordinatore giovanile provinciale di Cosenza Andrea Mazza.

«Siamo convinti che Luca saprà svolgere questo incarico con responsabilità, entusiasmo e spirito di servizio, contribuendo alla crescita di Noi Moderati Giovani e coinvolgendo sempre più ragazzi nella vita politica e amministrativa della città», dichiarano Funari e Mazza.

I due coordinatori affidano quindi al nuovo commissario il compito di ampliare la partecipazione giovanile e consolidare la presenza politica del movimento a Castrovillari.

Il rafforzamento di Noi Moderati Giovani

Con la nomina di Bifano, Noi Moderati Giovani conferma l’intenzione di valorizzare le nuove generazioni e promuoverne una presenza attiva nella vita pubblica.

Il coordinamento punta inoltre a diffondere nel territorio i valori politici richiamati dal movimento e dal Partito Popolare Europeo.