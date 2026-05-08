Una svolta attesa da anni e destinata a incidere sulla programmazione futura della città. Il Comune di Montalto Uffugo esce dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dopo il pronunciamento della Corte dei conti della Calabria, che ha riconosciuto il percorso di risanamento economico portato avanti dall’ente.

La decisione certifica il ritorno a una condizione di maggiore stabilità dei conti pubblici, dopo una fase amministrativa segnata da debiti, passività pregresse e difficoltà finanziarie. Il sindaco Biagio Faragalli accoglie il risultato come un passaggio decisivo per la comunità e parla di «un traguardo storico».

«Finalmente siamo fuori dal Piano di riequilibrio finanziario – ha dichiarato il primo cittadino – È una notizia splendida per la nostra città, che ci consente di programmare interventi importanti per il centro storico e per tutta la comunità».

Montalto Uffugo, la Corte dei conti certifica il risanamento finanziario

L’uscita dal Piano di riequilibrio rappresenta per Montalto Uffugo un punto di ripartenza amministrativo e finanziario. Il Comune ha chiuso il 2025 con un fondo di cassa positivo, ha estinto l’anticipazione di tesoreria e ha migliorato in modo significativo la riscossione dei tributi.

Nel percorso di risanamento sono stati affrontati anche debiti fuori bilancio e passività ereditate dalle precedenti gestioni. Un lavoro complesso che, secondo l’amministrazione comunale, ha permesso di riportare sotto controllo i conti senza interrompere l’erogazione dei servizi essenziali.

Il dato politico e amministrativo sottolineato dal sindaco riguarda anche il metodo seguito: risanare i conti senza scaricare nuovi costi sui cittadini. «Non abbiamo aumentato tasse, acqua o rifiuti. Abbiamo fatto scelte coraggiose mantenendo equilibrio, servizi e responsabilità», ha evidenziato Faragalli.

Debiti saldati e servizi garantiti durante il percorso di risanamento

Il risultato riconosciuto dalla Corte dei conti arriva al termine di un percorso che ha richiesto scelte amministrative rigorose e continuità gestionale. Nonostante le difficoltà legate alla necessità di rientrare dalle esposizioni pregresse, il Comune ha continuato a garantire servizi fondamentali per la comunità.

Dal servizio idrico alla raccolta dei rifiuti, fino al trasporto scolastico, l’amministrazione sottolinea di aver mantenuto attivi i servizi essenziali, evitando ulteriori aggravi per i cittadini e lavorando contemporaneamente alla stabilizzazione della situazione finanziaria.

L’uscita dal Piano di riequilibrio apre ora una fase nuova, nella quale il Comune potrà guardare con maggiore capacità di programmazione agli interventi sul territorio. Tra le priorità richiamate dal sindaco figura anche il centro storico, indicato come uno degli ambiti sui quali sarà possibile pianificare azioni importanti.

I ringraziamenti del sindaco alla squadra amministrativa

Faragalli ha voluto condividere il risultato con chi ha contribuito al percorso di risanamento. Il sindaco ha ringraziato l’assessore al Bilancio Dino D’Elia, gli uffici comunali, la Commissione Bilancio guidata da Davide Lauria, il responsabile finanziario Angelo Baffa e l’intera maggioranza consiliare.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il contributo delle forze politiche e dei gruppi civici che hanno sostenuto il percorso amministrativo. «Questo risultato appartiene all’intera città – ha aggiunto – perché è stato raggiunto attraverso unità, collaborazione e senso di responsabilità. Quando la politica sceglie di condividere invece di dividere, arrivano i grandi risultati».

Un passaggio che Faragalli lega direttamente alla capacità della maggioranza e dell’apparato amministrativo di lavorare su un obiettivo comune, considerato essenziale per liberare il Comune da un vincolo che aveva condizionato la programmazione dell’ente.

Faragalli: «Ora una nuova fase per Montalto»

Con la fuoriuscita dal Piano di riequilibrio, l’amministrazione comunale guarda alla possibilità di costruire una fase diversa, fondata su conti più solidi e su una programmazione più ampia degli interventi pubblici.

«Oggi si apre una nuova fase. Continueremo a lavorare con determinazione per costruire una Montalto sempre più bella, moderna e vicina ai cittadini», ha dichiarato Faragalli.

Il sindaco ha poi rivolto un messaggio anche al dibattito politico cittadino: «Come sindaco vorrei invitare chi in questi mesi sperava che questo risultato non arrivasse a gioire insieme per un traguardo di cui ne beneficia l’intera comunità montaltese. Noi amministriamo solo ed esclusivamente nell’interesse della collettività».