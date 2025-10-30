Il Nuovo ospedale di Cosenza nascerà ufficialmente a Rende nella zona dell’Unical. La decisione sarà sancita domani con la firma dell’accordo istituzionale che si terrà alla Cittadella regionale di Catanzaro, alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone, del sindaco di Rende Sandro Principe e del commissario delegato per gli interventi di edilizia sanitaria Claudio Moroni.

Proprio per discutere delle implicazioni di questa scelta, il presidente del Consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca ha convocato una seduta aperta dell’assise cittadina per mercoledì 5 novembre, alle ore 16, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Sarà un Consiglio comunale interamente dedicato al tema del Nuovo ospedale di Cosenza, che rappresenta una svolta storica per il sistema sanitario dell’area urbana e per l’intera provincia.

La sottoscrizione dell’accordo istituzionale avverrà nel corso di una conferenza stampa che si terrà al dodicesimo piano del palazzo della Regione Calabria. Con la firma di domani, prende forma un progetto che punta a creare un moderno polo sanitario e universitario, capace di coniugare assistenza ospedaliera, ricerca scientifica e formazione accademica, rafforzando al tempo stesso la sinergia tra la Regione e l’Università della Calabria.

Tuttavia, la decisione di collocare il Nuovo ospedale di Cosenza a Rende ha già acceso il dibattito politico e cittadino. A Cosenza, infatti, non mancano le voci critiche che chiedono di riflettere sulle conseguenze che la scelta potrà avere per il capoluogo e per l’assetto complessivo dei servizi sanitari. La seduta del Consiglio comunale di mercoledì si preannuncia dunque come un momento di confronto aperto e partecipato, nel quale amministratori, forze politiche, operatori sanitari e cittadini potranno esprimere le proprie posizioni su una decisione destinata a segnare profondamente il futuro del territorio. Stamattina anche il sindaco Franz Caruso si era espresso in maniera critica all’epilogo che metterà un punto alla localizzazione del sito su cui sorgerà il nuovo ospedale di Cosenza.