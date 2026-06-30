Il governatore della Calabria, intervistato da Tg5, ha proposto due misure simbolo per il centrodestra: azzerare le imposte ai giovani e abolire il bollo auto, compensando le Regioni. E su Vannacci: «È un salto nel passato, parla agli arrabbiati»

«La maggioranza ha fatto molto bene in questi anni a tenere i conti in ordine. La sinistra dice più tasse? A me piacerebbe che il centrodestra azzerasse le tasse per i giovani sotto i 35 anni. La sinistra dice patrimoniale? Togliamo il bollo auto ristorando le Regioni che oggi lo riscuotono. Sarebbe un modo per presentarci in campagna elettorale con due bandiere facilmente riconoscibili dagli elettori». Lo dice il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, nel corso di una intervista rilasciata al Tg5.

«Così come faceva Berlusconi quando toglieva intere tasse facendosi riconoscere come colui che all'interno dei governi del centrodestra riduceva davvero la tassazione per gli italiani», ha aggiunto Occhiuto.

Vannacci: «Salto nel passato»

Nel corso dell’intervista, il governatore ha anche parlato del generale Vannacci: «È un salto nel passato, parla agli arrabbiati, non propone alcuna soluzione che sia realmente praticabile, e quindi è profondamente diverso da Forza Italia».