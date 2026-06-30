È stata inaugurata questa mattina la nuova sede scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi-Guarasci" di Montalto Uffugo, al termine dell'intervento di completamento del corpo aule dell'IPSIA, un'opera attesa da anni che consente di mettere finalmente a disposizione della comunità scolastica spazi moderni, sicuri e pienamente funzionali. L'intervento, dell'importo complessivo di 900.000 euro, è stato finanziato attraverso il diverso utilizzo delle economie derivanti da mutui della Cassa Depositi e Prestiti e ha permesso di completare un edificio rimasto finora solo parzialmente realizzato.

Le opere hanno interessato il completamento delle aule, degli spazi di distribuzione, dei servizi igienici e degli impianti tecnologici, rendendo l'edificio pienamente operativo e conforme agli standard previsti dalla normativa in materia di sicurezza, accessibilità ed efficienza. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte la Dirigente scolastica Maria Saveria Veltri, la Presidente della Commissione Pubblica Istruzione del Comune di Montalto Uffugo, Natalizia Sinopoli, e l'Assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Silvio Ranieri. A concludere l'iniziativa è stato il Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, che ha evidenziato il significato dell'opera per il territorio e per il mondo della scuola.

«L'inaugurazione di oggi non rappresenta soltanto il completamento di un edificio, ma il raggiungimento di un obiettivo che restituisce dignità, qualità e nuove opportunità alla nostra comunità scolastica. Ogni scuola che riconsegniamo ai nostri studenti è un investimento sul futuro del territorio, perché significa creare luoghi sicuri, accoglienti e adeguati a formare i cittadini di domani. Abbiamo scelto di valorizzare risorse già disponibili, trasformando economie di bilancio in un'opera concreta e duratura.

È questa la buona amministrazione: utilizzare ogni euro pubblico con responsabilità, affinché produca benefici reali per le persone e per le comunità». L'intervento di Montalto Uffugo si inserisce nel più ampio programma di investimenti che la Provincia di Cosenza sta portando avanti per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con l'obiettivo di garantire agli studenti ambienti sempre più sicuri, innovativi e adeguati alle sfide della formazione contemporanea. Per il Presidente, «l'edilizia scolastica continuerà a essere una delle priorità dell'azione della Provincia di Cosenza. Vogliamo scuole sempre più moderne, efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di studenti, docenti e famiglie. Questo risultato dimostra che, quando istituzioni e competenze lavorano insieme, si raggiungono traguardi importanti».

Faragalli ha quindi espresso un particolare ringraziamento all'ing. Giulia Morrone, responsabile del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Cosenza, «per la professionalità, la competenza tecnica e la dedizione con cui ha seguito ogni fase dell'intervento, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di questo importante risultato».

Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto al Consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Antonino De Lorenzo, «per il costante impegno istituzionale, la vicinanza al mondo della scuola e il prezioso lavoro svolto nel sostenere le politiche della Provincia a favore dell'edilizia scolastica». Con il completamento del corpo aule dell'IPSIA di Montalto Uffugo, la Provincia di Cosenza aggiunge un nuovo tassello al programma di riqualificazione del patrimonio scolastico provinciale confermando la volontà di investire in strutture moderne, sicure e funzionali, al servizio delle nuove generazioni e dello sviluppo del territorio.