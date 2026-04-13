«Leggo dichiarazioni che parlano di trasferimenti “temporanei” e di polemiche “pretestuose”. Sono vicino ai tanti cittadini che sui social in questo momento manifestano il loro dissenso. Francamente, non posso condividerle. Se i lavori di ristrutturazione e ampliamento del reparto di emodialisi interesseranno l’intero piano, inclusi gli spazi attualmente occupati dalla Direzione Sanitaria, è evidente che non si tratta di una semplice riorganizzazione momentanea». Così in una nota, il consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale, in merito al nuovo assetto organizzativo dell’ospedale di Paola.

«Il rischio concreto è che questo trasferimento diventi, nei fatti, definitivo. Non si può liquidare tutto come allarmismo: i cittadini hanno diritto alla verità. Anche perché all’interno della struttura esistono spazi alternativi che potrebbero essere utilizzati, evitando di spostare altrove funzioni fondamentali. Qui non si tratta di fare polemica, ma di difendere un presidio sanitario importante per la città di Paola. Per questo continuerò a vigilare e a chiedere chiarezza, senza accettare narrazioni che rischiano di nascondere la realtà. Ricordiamoci bene di queste promesse di “temporaneità”. Il territorio merita rispetto», conclude il consigliere provinciale Graziano Di Natale.