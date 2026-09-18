Parlamentare, è stato già capo di Gabinetto di Emiliano ai tempi della presidenza della Regione Puglia. Giunge per sbrogliare le matasse in seno alle correnti democrat e in vista delle Amministrative 2027

Claudio Stefanazzi è stato individuato come nuovo commissario della Federazione del Partito Democratico di Cosenza. La decisione è stata assunta dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, alla luce della situazione interna al partito cosentino e delle difficoltà politico-organizzative che, secondo quanto riferito dai vertici nazionali, si protraggono da tempo.

A comunicare la nomina è Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito Democratico, che sottolinea anche la necessità di intervenire in vista delle prossime elezioni amministrative.

«A seguito della situazione determinatasi nella Federazione di Cosenza e delle gravi difficoltà politico/organizzative che ormai da troppo tempo investono la Federazione, la Segretaria Elly Schlein ha deciso di individuare l’on. Claudio Stefanazzi Commissario della Federazione del Partito Democratico di Cosenza. La richiesta del parere della Commissione Nazionale di Garanzia è già stata inviata. La situazione della Federazione di Cosenza e gli assetti che si sono determinati all’interno del Consiglio comunale, che hanno alimentato ulteriore confusione, anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, non poteva attendere oltre per avere risposte».

La nomina arriva, inoltre, mentre in Calabria è in corso la Festa dell’Unità, appuntamento politico del Partito Democratico regionale. È proprio durante lo svolgimento della manifestazione che è arrivata la decisione relativa al commissariamento della Federazione cosentina, aggiungendo un elemento di particolare interesse al passaggio politico.

Stefanazzi, nato l’8 maggio 1970 a Tricase, in provincia di Lecce, è laureato in giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha svolto la professione di avvocato giurista. Dal 2001 al 2004 è stato professore di diritto del commercio internazionale presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria. Successivamente, dal 2015 al 2022, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Alle elezioni politiche del 2022 è stato candidato alla Camera dei deputati nelle liste del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, risultando eletto nel collegio plurinominale Puglia-04. Nella XIX legislatura è componente della VI Commissione Finanze.