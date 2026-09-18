La sfilata delle delegazioni ha inaugurato l’European Taekwondo ITF Union Open Championship. Da oggi le gare sui sei ring del PalaBrillia

La sfilata delle sedici delegazioni internazionali ha aperto ufficialmente l’European Taekwondo ITF Union Open Championship 2026, ospitato fino a domenica 20 settembre al PalaBrillia di Corigliano-Rossano.

La cerimonia inaugurale si è svolta nella serata del 17 settembre, alla vigilia dell’avvio delle competizioni. Centinaia di atleti, dai più giovani fino alle categorie riservate ai veterani, hanno attraversato il parquet accompagnati dai portabandiera e dagli stendardi delle nazioni partecipanti.

La sfilata delle sedici nazioni

La serata si è aperta con l’ingresso delle delegazioni provenienti da Italia, Galles, Scozia, Inghilterra, Spagna, Irlanda, Polonia, Germania, Paesi Bassi, Ucraina, Grecia, Moldavia, Armenia, Stati Uniti, Paraguay e Messico.

Atleti e tecnici hanno sfilato indossando le divise ufficiali delle rispettive rappresentative. La cerimonia ha preceduto il confronto agonistico sui sei ring allestiti all’interno del palazzetto.

La manifestazione riunisce complessivamente circa 600 atleti, mentre le presenze stimate tra partecipanti, allenatori, delegazioni, accompagnatori e sostenitori superano le 1.500 unità.

I vertici internazionali della disciplina

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente europeo dell’ITF Union, Grand Master Roy Bertrand, il vicepresidente Grand Master T. Martella e il responsabile della Commissione arbitrale Carlos Martin.

Presente anche il vicecoordinatore nazionale dell’ITF Union Claudio Plana, impegnato nell’organizzazione della manifestazione insieme all’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano.

Dopo la sfilata sono arrivati i saluti delle autorità sportive e istituzionali, prima dell’apertura formale del campionato.

Stasi: «La città si apre all’incontro tra culture»

A rappresentare il Comune è stato il sindaco Flavio Stasi, che ha accolto le delegazioni e ringraziato gli organizzatori e quanti hanno lavorato alla preparazione dell’evento.

«Ospitare a Corigliano-Rossano un appuntamento internazionale di questo livello significa aprire la città allo sport, all’incontro tra culture e ai valori del rispetto e della lealtà», ha dichiarato Stasi.

Il primo cittadino ha definito la presenza delle sedici rappresentative «un’immagine bella e potente», capace di raccontare una comunità disponibile ad accogliere manifestazioni sportive di dimensione internazionale.

Al via le competizioni al PalaBrillia

Dopo la cerimonia inaugurale, il programma agonistico entra nel vivo. Venerdì 18 settembre sono previste le competizioni individuali per le cinture nere nelle categorie ragazzi, adulti e veterani.

Sabato 19 settembre sarà la volta delle gare individuali e a squadre, alle quali si affiancheranno le prove riservate ai bambini di età inferiore ai 13 anni. La giornata conclusiva di domenica 20 settembre sarà dedicata alle cinture colorate.

Gli incontri e le prove tecniche si svolgeranno sui sei ring omologati predisposti all’interno del PalaBrillia.

Tul, Sparring e Power Breaking

Gli atleti si confronteranno nelle principali specialità previste dal regolamento ITF. Il Tul riguarda l’esecuzione delle forme tecniche codificate, valutate sulla base di precisione, equilibrio e potenza.