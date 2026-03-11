A Castrolibero entra nel vivo la corsa verso le elezioni amministrative di fine maggio. A guidare il progetto politico di Rinascita Civica sarà Nicoletta Perrotti, attuale assessore comunale, indicata all’unanimità dal gruppo che governa la città dell’area urbana cosentina. Sfiderà Pasquale Villella, anche lui già uscito allo scoperto e con la stessa ambizione di guidare il Municipio.

Perrotti, che in giunta detiene deleghe strategiche come Lavori pubblici, Cultura, Transizione digitale, PNRR e personale, raccoglie il testimone della precedente amministrazione dopo l’elezione di Orlandino Greco in Consiglio regionale e la fase di transizione guidata dal sindaco facente funzioni Francesco Serra. «Sono molto orgogliosa e contenta per la scelta che i miei compagni di viaggio hanno voluto fare - ha dichiarato durante l’intervista nei nostri studi -. Una scelta che al tempo stesso mi carica di una doppia responsabilità».

Castrolibero, Perrotti per la continuità amministrativa

La candidata ha sottolineato il forte legame con la comunità locale e con il percorso amministrativo portato avanti negli ultimi lustri. L’obiettivo è la continuità di governo cittadino. «Sono anni che mi spendo per portare avanti progetti che diano ancora più visibilità e importanza al nostro territorio, ricco di storia, passioni e lotte. Il nostro programma - ha precisato - non potrà che riprendere da dove si è interrotto quando Orlandino Greco ha conseguito la vittoria alle Regionali».

Tra i risultati rivendicati dall’assessore e candidata sindaco c’è il rafforzamento dell’offerta culturale della città. «Castrolibero ha ormai un festival riconosciuto e storicizzato, che grazie anche al contributo della Regione Calabria riesce a portare sul nostro palco artisti importanti - ha ricordato -. Il riferimento è al teatro all’aperto cittadino, recentemente ristrutturato e potenziato. È un gioiellino al quale siamo molto legati: lo abbiamo migliorato e reso più confortevole, con una capienza di quasi mille posti».

La programmazione culturale continuerà anche con la rassegna letteraria, che quest’anno si svolgerà nel centro storico e vedrà la presenza di autori di rilievo nazionale. «I nostri progetti culturali sono sempre itineranti - ha precisato - e portiamo gli eventi in tutto il territorio, da Andreotta al centro storico, per coinvolgere cittadini e visitatori».

Tra Provincia e area urbana

La candidata a sindaco di Castrolibero Nicoletta Perrotti ha espresso anche una riflessione sul ruolo della Provincia di Cosenza, augurando buon lavoro al nuovo presidente Biagio Faragalli e criticando la riforma Delrio che ne ha azzoppato l’efficacia e l’operatività. Nel rapporto con l’ente intermedio, Castrolibero per lei continuerà a lavorare soprattutto su scuole e viabilità. «Abbiamo sul territorio l’Istituto Valentini-Majorana, un’eccellenza con studenti provenienti da molti comuni, e continueremo a lavorare su strutture sicure e collegamenti efficienti» ha sottolineato.

Guardando allo sviluppo dell’area urbana, infine, ha espresso la necessità di equilibrio tra i territori. «La centralità di Cosenza resta un punto fermo - ha concluso - ma lo sviluppo verso nord è un dato di fatto e bisognerà trovare un bilanciamento che valorizzi tutti i territori». Di seguito l’intervista video completa di Nicoletta Perrotti, candidata a sindaco di Castrolibero.