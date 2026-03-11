A Palazzo dei Bruzi confronto tra il sindaco e una delegazione del tifo organizzato rossoblù dopo il rinvio di febbraio. Al centro la crisi del club e lo stadio vuoto

Il sindaco Franz Caruso incontrerà venerdì 13 marzo, alle ore 16, una delegazione dei tifosi Cosenza nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. L’appuntamento arriva su esplicita richiesta della tifoseria rossoblù e rappresenta un momento di confronto in una fase particolarmente delicata per il clima attorno alla squadra.

All’incontro parteciperà una rappresentanza ristretta del tifo organizzato, composta da esponenti della Curva Sud e della Curva Nord dello stadio San Vito Gigi Marulla, insieme ad alcuni membri del Centro coordinamento club. Si tratta del confronto che inizialmente era stato programmato per il 13 febbraio scorso ma che venne rinviato a causa dell’ondata di maltempo che colpì la città in quei giorni.

Cosenza, Caruso e i tifosi contro Guarascio

Il vertice con il primo cittadino si inserisce in un contesto di forte tensione tra la tifoseria e la società. Da tempo, infatti, i tifosi Cosenza sono in aperta contestazione nei confronti del presidente Eugenio Guarascio. Una protesta che, dall’inizio dell’anno, si è tradotta anche in una scelta simbolica e significativa: la diserzione dello stadio durante le partite casalinghe.

Le gare interne del Cosenza si stanno infatti disputando davanti a spalti quasi deserti. L’assenza della tifoseria organizzata ha profondamente cambiato l’atmosfera del San Vito Gigi Marulla, storicamente uno degli impianti più caldi del meridione. La squadra guidata dall’allenatore Antonio Buscè si ritrova così a giocare davanti a pochi spettatori, con un colpo d’occhio insolito per una piazza tradizionalmente molto legata ai colori rossoblù.

La protesta, tuttavia, non significa un allontanamento totale dalla squadra. Quando le autorità competenti autorizzano le trasferte e queste non sono vincolate alla Tessera del tifoso, i sostenitori rossoblù continuano a garantire il loro sostegno alla squadra anche lontano da casa. In trasferta, dunque, la presenza dei tifosi Cosenza resta significativa.

Durante l’incontro con il sindaco Caruso, la delegazione ribadirà con ogni probabilità la posizione già espressa nei mesi scorsi. I gruppi organizzati non sembrano intenzionati a tornare sui propri passi finché al vertice della società resteranno il presidente Eugenio Guarascio e l’amministratore unico Rita Scalise.

La tavola rotonda di Palazzo dei Bruzi

Il confronto con il primo cittadino assume quindi anche un valore politico e istituzionale. Franz Caruso, infatti, già in autunno aveva espresso pubblicamente la propria posizione nei confronti della gestione societaria. In quell’occasione il sindaco dichiarò apertamente che, a suo giudizio, il tempo di Guarascio alla guida del Cosenza Calcio era ormai terminato. Parole che, almeno fino a questo momento, non hanno prodotto cambiamenti concreti negli assetti del club. La proprietà è rimasta la stessa e la distanza con la tifoseria continua a essere evidente.

L’incontro di venerdì potrebbe dunque rappresentare un nuovo momento di dialogo tra istituzioni cittadine e tifosi del Cosenza, in una fase in cui il rapporto tra la piazza e la società resta uno dei temi più discussi attorno alla squadra rossoblù. L’obiettivo della delegazione sarà quello di ribadire le proprie richieste e fare il punto su una situazione che, al momento, appare ancora lontana da una soluzione condivisa.