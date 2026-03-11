È ufficialmente aperto il Bando del Servizio Civile Universale 2026, occasione rivolta ai giovani tra 18 e 28 anni che vogliono vivere un’esperienza di crescita personale e di impegno civico. Anche a Cosenza si può partecipare grazie alla Pubblica Assistenza Nuova Croce Azzurra di Cosenza – ODV, attiva sul territorio nell’assistenza sanitaria e nei servizi socio-sanitari.

L’associazione opera quotidianamente nel supporto all’emergenza in collaborazione con il 118, nei servizi di trasporto sanitario e di accompagnamento per pazienti in emodialisi, oltre a iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e assistenza, con attenzione alle persone fragili.

Attraverso il progetto “Rete di Assistenza ANPAS per la Calabria 2025”, i giovani selezionati potranno affiancare volontari e operatori nelle attività di supporto e assistenza, entrando nel mondo del soccorso e del volontariato sanitario. Il Servizio Civile viene presentato anche come esperienza formativa: sono previsti percorsi di formazione qualificata, competenze spendibili e un’esperienza di cittadinanza attiva. Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di circa 520 euro per tutta la durata del servizio.

Per candidarsi alla sede di Cosenza occorre selezionare:

Progetto: Rete di Assistenza ANPAS per la Calabria 2025

Codice sede: 148367

Sede: Pubblica Assistenza Nuova Croce Azzurra di Cosenza

La domanda può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma del Servizio Civile Universale tramite SPID o CIE. La scadenza è fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

Per facilitare la partecipazione, la Nuova Croce Azzurra offre anche supporto diretto nella compilazione: chi avesse difficoltà potrà recarsi presso la sede operativa, dove i volontari saranno disponibili ad assistere i candidati nella procedura.