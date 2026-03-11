La Regione Calabria ha approvato la graduatoria provvisoria per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione al Comune di Lattarico, in provincia di Cosenza, di 5 unità a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali), profilo professionale “Uscieri e professioni assimilate”.

Il provvedimento è contenuto nel decreto dirigenziale n. 3639 dell’11/03/2026 (Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive – Settore 7 “Rete dei Centri per l’Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato”) e riguarda una procedura ex art. 16 della legge 56/1987 e art. 35, comma 1, lett. b) del d.lgs. 165/2001, rivolta ai Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) ex percettori di mobilità in deroga dell’Accordo 22.01.2015 (recepito con DGR 472/2018), nell’ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa previste dal DL 44/2023 (convertito in L. 74/2023) e successive modifiche.

Secondo quanto riportato nel decreto, la richiesta di avviamento è stata inoltrata dal Comune tramite piattaforma al Centro per l’Impiego di Cosenza, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo del 100% per i candidati che hanno svolto regolare tirocinio TIS presso la stessa amministrazione richiedente, come previsto dalla disciplina regionale richiamata. Cinque i candidati nella graduatoria provvisoria pubblicata pseudonimizzazione.

Come funziona il riesame

Dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale della Regione Calabria decorrono 10 giorni entro i quali gli interessati possono presentare istanza di riesame (solo per errori di trascrizione del punteggio). L’istanza va inviata via PEC, per il tramite del CPI di Cosenza, all’indirizzo: cpicosenza@pec.regione.calabria.it. Trascorso il termine senza richieste, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva con un successivo decreto e si procederà alla trasmissione dei nominativi per l’avvio a selezione.