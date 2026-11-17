I sindaci dei 15 Comuni dell’Ambito territoriale sociale di San Marco Argentano chiedono un incontro al presidente della Regione Calabria e all’assessore regionale ai Trasporti sul nuovo Piano regionale dei trasporti. Al centro della richiesta ci sono i collegamenti diretti in autobus: nei paesi lontani dalle stazioni, avvertono i primi cittadini, una corsa fino alla ferrovia potrebbe tradursi in un cambio in più e in un viaggio più lungo per chi oggi raggiunge senza coincidenze la scuola o il posto di lavoro.

La posizione è emersa nella Conferenza dei sindaci dell’11 novembre ed è stata trasmessa alla Regione il 17 novembre dal Comune capofila di San Marco Argentano. Le perplessità riguardano sia il ruolo assegnato agli autobus, destinati prevalentemente al collegamento con le linee ferroviarie, sia il ricorso ai servizi a chiamata nelle zone con meno passeggeri. Prima di riorganizzare le corse, i sindaci chiedono di verificare, per ciascun territorio, la distanza dalle stazioni e le alternative a disposizione di chi viaggia.

Per uno studente o un pendolare, osserva la Conferenza, il vantaggio di un collegamento ferroviario dipende anche dagli orari del bus e dall’attesa tra un mezzo e l’altro. Per gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie senza auto, la stessa questione si pone quando occorre raggiungere un presidio sanitario o un ufficio pubblico. Da qui la richiesta di garantire la continuità dei servizi, adeguare gli orari alle esigenze quotidiane e prevedere tariffe integrate e accessibili.

La Conferenza segnala anche una possibile ricaduta sul lavoro. Nei Comuni dell’Ambito risiedono numerosi autisti delle aziende di trasporto pubblico su gomma: secondo i sindaci, una riduzione significativa delle corse potrebbe mettere a rischio la loro occupazione. La lettera non indica quante corse o quanti posti di lavoro sarebbero interessati.

Con la richiesta di incontro, i 15 Comuni chiedono di discutere con la Regione le modifiche al Piano prima che le scelte sui collegamenti incidano sugli spostamenti quotidiani. Per i sindaci, nelle aree interne il numero di passeggeri non basta a misurare l’utilità di una corsa: conta anche la possibilità, per chi abita nei piccoli centri, di continuare a studiare, lavorare e curarsi senza dover lasciare il proprio paese.