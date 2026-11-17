La Regione Calabria ha assegnato al Comune di Crosia 107.554,56 euro per realizzare nuovi impianti di videosorveglianza. Il contributo copre l’intero importo richiesto dall’ente, che con 88 punti si è classificato al quarto posto nella graduatoria regionale.

La Regione ha approvato la graduatoria con il decreto dirigenziale n. 19690 del 16 novembre 2026, relativo al bando «Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana». Il Comune intende utilizzare le risorse per rafforzare il controllo degli spazi pubblici e prevenire atti vandalici e altri illeciti. La nota non specifica quante telecamere siano previste, dove saranno collocate e quando entreranno in funzione.

L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Pedace ha indicato nella tutela del patrimonio comunale una delle finalità del progetto: «La videosorveglianza costituisce uno strumento importante di prevenzione e tutela del patrimonio pubblico e della collettività».

La sindaca Maria Teresa Aiello si è soffermata sul ricorso ai fondi regionali: «Intercettare finanziamenti esterni significa creare nuove opportunità per il territorio, realizzare interventi importanti e migliorare i servizi senza gravare ulteriormente sulle risorse comunali». L’amministrazione ha ringraziato gli uffici che hanno seguito la candidatura.