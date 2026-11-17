Nove studenti dell’ITI «A. Monaco» di Cosenza hanno percorso cinque chilometri tra i monumenti di Roma, fino al traguardo con il Colosseo sullo sfondo. Domenica 15 novembre 2026 hanno partecipato alla Corri Libera 5K, manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. Lungo il tragitto, gli interventi dei testimonial e i totem interattivi hanno offerto ai partecipanti occasioni per fermarsi e riflettere sul tema della giornata.

La manifestazione affiancava alla gara competitiva una corsa aperta a tutti. Secondo quanto riferisce l’istituto, ha riunito migliaia di persone ed è stata promossa con il coinvolgimento delle istituzioni nazionali competenti per le Pari opportunità, lo Sport e l’Istruzione. La Calabria, precisa la scuola, era una delle cinque regioni invitate ufficialmente. Attraverso l’Ufficio di educazione fisica, motoria e sportiva dell’USR Calabria, hanno partecipato anche il liceo scientifico «Scorza», l’IIS «Valentini» di Castrolibero, l’istituto comprensivo «Alcmeone» di Crotone e l’IIS di Diamante-Praia.

Tutti gli studenti del «Monaco» hanno completato il percorso. Simone Volpentesta, della III A Elettrotecnica, ha tagliato il traguardo in 38 minuti e 25 secondi. Con lui ha partecipato il compagno di classe Oscar Pisano. Per la V A Elettronica c’erano Noemi Forte e Laura Bruno. Dalla III C Informatica sono arrivate Martina Cuscino, Giorgia Spaccarotella e Maria Asia Piattello, mentre la V A Telecomunicazioni era rappresentata da Desirè Gagliardi e Luisa D’Ippolito.

A coordinare la delegazione è stato il docente Luciano Bove. Hanno accompagnato i ragazzi Rosella Gullo, referente per l’inclusione, e Giulia Ragadali, referente per il benessere di docenti e studenti. A Roma era presente anche la dirigente scolastica Fiorangela D’Ippolito. Per l’istituto, il senso della partecipazione sta nel portare l’educazione al rispetto fuori dall’aula e nel coinvolgere direttamente gli studenti nella prevenzione della violenza di genere.