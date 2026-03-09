«Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, per la sua elezione alla presidenza della Provincia di Cosenza. Si tratta di un risultato importante che premia un amministratore esperto, radicato nel territorio e capace di interpretare le esigenze delle comunità locali con spirito di servizio e senso delle istituzioni».

Lo dichiara l’onorevole Andrea Gentile, parlamentare di Forza Italia e componente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, commentando l’esito delle elezioni provinciali cosentine. «Al presidente Faragalli – prosegue Gentile – va l’augurio di guidare con equilibrio e visione una istituzione strategica per il coordinamento e lo sviluppo dei territori. La Provincia di Cosenza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i Comuni, soprattutto in una fase storica in cui la capacità di fare rete tra istituzioni diventa decisiva per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo”. Il parlamentare azzurro esprime altresì soddisfazione per la elezione della dottoressa Caterina Bruno, consigliere comunale di San Lucido - valida e competente professionista - e rivolge inoltre un saluto istituzionale a tutti i componenti del nuovo Consiglio provinciale.

Desidero esprimere gli auguri di buon lavoro anche a tutti i consiglieri provinciali eletti, sia a quelli che sosterranno la maggioranza di governo dell’ente sia a coloro che svolgeranno il ruolo di opposizione. In un’istituzione di secondo livello come la Provincia, il confronto tra sensibilità diverse rappresenta un valore democratico e può contribuire a rafforzare la qualità dell’azione amministrativa nell’interesse delle comunità locali.

Il voto delle amministrazioni locali consegna un quadro politico chiaro: il centrodestra continua a dimostrare un forte radicamento nei territori della provincia di Cosenza e, più in generale, in tutta la Calabria. Si tratta di un segnale che conferma lo stato di salute della coalizione e la fiducia che sindaci e amministratori locali ripongono in un progetto politico fondato su concretezza, stabilità e capacità di governo.

Il risultato di queste elezioni conferma anche l’ottimo stato di salute di Forza Italia, che si dimostra ancora una volta una forza politica centrale nel quadro del centrodestra calabrese. Il partito ha contribuito in maniera determinante all’elezione di un importante numero di consiglieri provinciali che faranno parte della maggioranza di governo dell’ente.

È un segnale politico rilevante che testimonia la vitalità della nostra classe dirigente e la capacità del movimento di continuare a rappresentare un punto di riferimento per tanti amministratori locali. Il lavoro che attende il nuovo presidente e il Consiglio provinciale è impegnativo ma strategico. Dalla gestione della rete viaria al supporto ai Comuni, dalla programmazione territoriale alla valorizzazione delle risorse locali, la Provincia può svolgere un ruolo di raccordo essenziale per lo sviluppo dell’area cosentina.

In questo senso, sarà fondamentale mantenere un clima di collaborazione istituzionale e un dialogo costante con le amministrazioni comunali. Il risultato delle elezioni provinciali dimostra che quando il centrodestra si presenta con una proposta politica credibile, con amministratori competenti e con una visione chiara per i territori, ottiene la fiducia degli elettori e degli amministratori locali. Continueremo a lavorare in questa direzione, rafforzando il radicamento di Forza Italia e contribuendo, con spirito costruttivo, alla crescita e allo sviluppo della provincia di Cosenza e dell’intera Calabria».