Il candidato alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico commenta sulla propria pagina facebook il risultato del sondaggio commissionato da Roberto Occhiuto alla società EMG, che vedrebbe il governatore uscente al 60% e lo sfidante del “campo largo” al 37%. Per e’ex presidente dell’Inps e attuale europarlamentare dei Cinque Stelle ci sono due aspetti molto interessanti: «Uno: la rilevazione sarebbe stata effettuata il 22 agosto. E pensate, io non ero nemmeno candidato perché soltanto il 23 agosto la mia candidatura è stata sottoscritta da tutto il campo progressista. Due: faccio notare che la società di questo sondaggio, la EMG, ha ricevuto nell’ultimo anno 50.000 euro dalla Regione Calabria del Presidente Occhiuto per l’“Affidamento servizio sondaggi su temi di interesse dell’amministrazione”, come da decreti 9332 e 11125 entrambi di luglio 2024».

Alla luce di queste considerazioni, il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico si chiede se sia tutto normale: «Diciamo la verità: la destra ha paura. Da giorni mi dedicano prime pagine, interviste, dichiarazioni, post sui social. Siamo abituati alle loro menzogne e alle loro falsità. Si stanno inventando di tutto, e sapete perché? Perché sanno che vinceremo noi».