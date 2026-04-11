Il capogruppo del PSI in Consiglio comunale cita «le imminenti migliorie per la circolazione interna, la connessione con le principali arterie cittadine e la sicurezza stradale, nonché gli interventi su marciapiedi, pavimentazioni e punti critici della mobilità pedonale».

«Con l’approvazione del progetto esecutivo per il miglioramento infrastrutturale viario, l’Amministrazione comunale compie certamente un passo deciso verso il rilancio del quartiere Roges. Si tratta di un investimento importante, pari a oltre 227 mila euro, che testimonia la volontà politica di intervenire in maniera mirata sulle criticità del territorio, restituendo ai cittadini strade più sicure, moderne ed efficienti. Roges torna al centro dell’agenda politica di questa amministrazione, che punta a restituire al quartiere ordine, sicurezza e decoro urbano». Lo afferma in una nota il capogruppo del PSI Francesco Tenuta.

«Le procedure per l’affidamento dei lavori - spiega - si sono concluse, per cui, tra qualche giorno, si avvieranno le opere programmate che riguarderanno la manutenzione straordinaria, tra le altre, di Via Bari, Via Catanzaro, Via Firenze, Via Cosenza, Via Reggio Calabria, Via Botticelli, Via Modigliani, Via Genova, Via Kennedy, Via Trieste e Via Molinella, con rifacimento integrale del manto stradale, completo di segnaletica orizzontale e verticale. Si procederà, in altre parole, a migliorare la circolazione interna, la connessione con le principali arterie cittadine e la sicurezza stradale, nonché a riordinare gli attraversamenti, intervenendo su marciapiedi, pavimentazioni e punti critici della mobilità pedonale».

«È evidente - dice Tenuta - che l’intervento avrà ricadute positive sulla quotidianità dei cittadini: strade più sicure, migliore scorrimento del traffico, maggiore accessibilità e un generale innalzamento della qualità urbana. Rende, dunque, conferma un percorso di crescita che guarda al futuro, puntando su infrastrutture moderne e servizi più efficienti. Un sentito ringraziamento va al sindaco, onorevole Sandro Principe, per la visione e la determinazione con cui sta guidando l’azione amministrativa, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Pierpaolo Iantorno, per l’impegno costante e la concretezza dimostrata nella realizzazione degli interventi sul territorio».