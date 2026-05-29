Incidente a Mazara del Vallo: diciannove persone in ospedale. Il conducente dell’auto era senza patente e assicurazione

Uno scuolabus si è ribaltato dopo lo scontro con un suv a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, provocando il ferimento di diciannove persone, tra cui quattordici bambini. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di venerdì 29 maggio lungo la strada che conduce a Borgata Costiera.

Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, insieme ai docenti e agli assistenti del servizio comunale. Secondo i primi accertamenti, il suv coinvolto nello schianto non avrebbe rispettato uno stop, finendo contro lo scuolabus e provocandone il ribaltamento.

Scuolabus ribaltato a Mazara del Vallo

Il bilancio dell’incidente è di diciannove feriti: quattordici bambini, l’autista dello scuolabus, due insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell’autovettura.

Nessuno risulta in pericolo di vita, ma tutti sono stati trasportati all’ospedale di Mazara del Vallo per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica.

L’impatto ha provocato momenti di grande paura, soprattutto per la presenza dei bambini a bordo del mezzo scolastico.

Il conducente del suv era senza patente

Dai primi accertamenti è emerso che il conducente della Nissan Qashqai, un uomo di 51 anni, era alla guida senza patente e senza copertura assicurativa per l’auto.

Nella vettura viaggiavano anche la moglie incinta, trasferita per precauzione all’ospedale di Palermo, e cinque bambini. Il conducente del suv è rimasto lievemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcol test. La polizia è in attesa dei risultati.

Sotto shock anche Giuseppe Di Stefano, dipendente comunale e autista dello scuolabus coinvolto nell’incidente. Anche lui è stato accompagnato in ospedale, dove si è recato il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, insieme agli assistenti sociali del Comune.

Le condizioni dei bambini feriti

Tra i quattordici bambini rimasti feriti, uno ha riportato una frattura scomposta al polso, mentre un altro ha subito un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e trasferiti in elisoccorso all’ospedale dei Bambini di Palermo.

Gli altri dodici alunni hanno riportato escoriazioni e contusioni lievi. Anche i cinque adulti coinvolti nell’incidente hanno riportato lievi contusioni.

Secondo quanto emerso, la moglie e la figlia del conducente del suv sarebbero rimaste illese. Il quadro clinico generale, pur nella gravità dell’impatto, non presenta situazioni definite in pericolo di vita.