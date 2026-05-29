Uno studente di 11 anni avrebbe tentato di aggredire con due coltelli il professore di tecnologia durante le lezioni, in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il docente non è rimasto ferito perché il ragazzo sarebbe stato bloccato prima di riuscire a colpirlo.

L’episodio, avvenuto davanti ai compagni di classe, ha provocato forte choc nella comunità scolastica e nel territorio. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la Procura per i minorenni di Palermo sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

Studente con due coltelli in classe

Secondo le prime ricostruzioni, il minore avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di avvicinarsi al docente con l’intenzione di aggredirlo.

Il ragazzo avrebbe indossato un casco integrale, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. Una circostanza che gli investigatori stanno valutando insieme agli altri elementi raccolti nelle prime ore successive all’episodio.

La scena sarebbe stata inoltre ripresa con un cellulare e trasmessa in diretta all’interno di un gruppo Telegram. Anche questo aspetto è al centro degli accertamenti, per chiarire se il gesto fosse stato preparato in anticipo e se altre persone fossero a conoscenza delle intenzioni del minore.

Indagini sulla possibile premeditazione

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, chiamata a valutare ogni profilo della vicenda.

Uno dei punti più delicati riguarda l’eventuale premeditazione. La presenza dei coltelli, il casco integrale, il telefono utilizzato per registrare e la diretta video sono elementi che gli investigatori ritengono significativi e che dovranno essere approfonditi.

Al momento resta centrale la necessità di ricostruire con precisione quanto accaduto in aula, ascoltando il personale scolastico, gli alunni presenti e tutti i soggetti coinvolti.