Da poche giorni è entrato a far parte della nuova amministrazione provinciale e ora arriva una delle deleghe più attese e delicate. Giuseppe Turano, neo assessore provinciale alla Viabilità, ha tracciato le linee guida del lavoro che intende portare avanti nei prossimi mesi, partendo da una situazione che lui stesso definisce complessa. «Le priorità sono tante», ha spiegato Turano, sottolineando come nei primi due mesi dall'insediamento sia emerso con chiarezza lo stato di difficoltà della rete stradale provinciale.

Una condizione che richiederà interventi immediati e una programmazione più ampia per il futuro. La strategia individuata dall'amministrazione provinciale prevede una prima fase dedicata alle manutenzioni urgenti e straordinarie. Successivamente, subito dopo l'estate, partirà un piano di bitumazione più consistente destinato a diverse arterie del territorio.

L'obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza per automobilisti e cittadini e creare le condizioni per una gestione più ordinata della rete viaria provinciale negli anni a venire. Turano ha evidenziato anche il lavoro svolto sul fronte finanziario. Dopo l'approvazione del bilancio e del rendiconto, la Provincia ha recuperato risorse derivanti da residui di mutui che potranno essere utilizzate per sostenere gli interventi programmati. «Riteniamo di avere delle risorse da mettere in campo nonostante le ristrettezze economiche, per dare soddisfazione ai cittadini e amministrare il territorio con effetti positivi», ha dichiarato.

Tra i temi affrontati dal neo assessore c'è anche quello della tratta Cosenza-Tarsia-Sibari, infrastruttura particolarmente attesa nell'area ionica. Pur ribadendo che la delega riguarda l'intero territorio provinciale, Turano ha riconosciuto l'importanza strategica di quel collegamento. Uno dei punti centrali resta il completamento del tratto in prossimità della diga di Tarsia, con particolare riferimento alla galleria ancora non ultimata.

Secondo quanto riferito dall'assessore, il confronto con la ditta incaricata è già stato avviato e ci sarebbero le condizioni per arrivare alla conclusione dei lavori. «Riteniamo che nei prossimi mesi ci saranno novità importanti e soprattutto la consegna e l'apertura di quel tratto», ha affermato. Non solo Tarsia. La Provincia è intervenuta anche in altre aree del territorio, comprese alcune zone interessate da criticità legate a frane e dissesti segnalate dagli amministratori locali dell'area Arbëresh e del comprensorio di Corigliano Rossano. Per il completamento della tratta di Tarsia, però, l'attesa resta alta. E proprio su questo fronte Turano si è mostrato fiducioso: le risposte attese da anni potrebbero arrivare già nei primi mesi del prossimo anno.