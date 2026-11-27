La città di Rende compie un passo decisivo verso il potenziamento e la modernizzazione dei propri servizi pubblici di trasporto non di linea, avviando ufficialmente la procedura concorsuale pubblica per l'assegnazione delle nuove licenze Taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente noto come Ncc. L'intervento risponde alle esigenze di un territorio dinamico e in costante espansione demografica, universitaria e commerciale, inserendo l'offerta di trasporto in una prospettiva integrata dell'intera area urbana cosentina.

La cornice normativa alla base della selezione deriva dal lavoro svolto dal pubblico consesso di Rende, organo che ha approvato il nuovo Regolamento comunale per l'esercizio dei servizi Taxi e Ncc con la delibera del 30 luglio. Successivamente, la determina dirigenziale dello scorso 20 novembre ha formalizzato l'indizione del bando. Il provvedimento porta la firma del Settore Trasporti Marco Di Donna, con la responsabilità del procedimento incardinata in capo ad Anna Chiara Bloise presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Taxi e Ncc a Rende: le licenze e le autorizzazioni disponibili

Il bando di concorso fissa con precisione il numero di titoli posti a selezione, calibrati sulla programmazione della rete cittadina. Nel dettaglio, l'atto dispone l'attribuzione di 4 licenze per il servizio Taxi sulle 5 complessivamente previste dal Regolamento Comunale, riservando 2 di queste licenze a veicoli specificamente allestiti per il trasporto di persone a mobilità ridotta, individuate con la sigla PMR. Contestualmente, la procedura assegna 11 autorizzazioni per l'esercizio del servizio Ncc sulle 20 totali previste dall'organico comunale. Anche sul versante del noleggio con conducente, 2 autorizzazioni Ncc sono destinate obbligatoriamente ad autovetture attrezzate per passeggeri con disabilità o ridotta capacità motoria, a testimonianza di una spiccata sensibilità verso l'inclusione sociale.

L'intero iter politico e amministrativo è frutto della sinergia operativa tra l'assessore ai Trasporti Andrea Cuzzocrea e l'assessore alle Attività Produttive Veronica Stellato. I due membri della giunta comunale hanno operato in costante raccordo intersettoriale sotto la diretta supervisione e il coordinamento del sindaco Sandro Principe. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione municipale è la riorganizzazione complessiva di un comparto fondamentale per l'economia e la vivibilità locale, superando un quadro regolamentare che da diversi anni attendeva un aggiornamento organico.

L'esigenza di ammodernare le regole nasce dalla necessità di offrire standard qualitativi elevati a fronte di una domanda di trasporto in forte crescita. La presenza del campus dell'Università della Calabria, la concentrazione di strutture direzionali e commerciali e l'incremento dei flussi turistici richiedevano una rete di mobilità efficiente. L'azione congiunta di Cuzzocrea e Stellato ha consentito di contemperare la promozione della concorrenza e dell'iniziativa privata con la tutela dell'interesse pubblico, garantendo ai cittadini collegamenti sicuri, capillari e accessibili in tutto il comprensorio.

Il bando colma anche i vuoti relativi all’ambito industriale e turistico. I 9mila posti letto delle strutture ricettive che insistono in città, finora sono stati quasi autogestiti. Una volta espletata la gara le cose cambieranno. Arriverà infatti la risposta all’esigenza di quanti vivono nell’area urbana, anche nel centro storico, ma che si sono dovuti accontentare di un unico tassista presente.

Il lavoro dell’amministrazione comunale

La fase preparatoria del bando ha visto il coinvolgimento attivo delle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese del settore. Ad ottobre il Palazzo di Città ha ospitato un tavolo istituzionale di confronto con le principali organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, tra cui Anitrav, Associazione Ncc Italia, Fincc, Fita Cna, MuoverSì, Federnoleggio e Conftrasporto, affiancate da Confcommercio, Confindustria e Confapi. Il dialogo aperto voluto dall'amministrazione Principe ha permesso di recepire le istanze della categoria e di integrare il testo con le prescrizioni contenute nel parere preventivo dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Le procedure selettive previste dal bando si articolano in due momenti distinti: una prova scritta d'esame basata su sessanta quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti e la successiva valutazione dei titoli professionali, di studio e di esperienza lavorativa precedente.

Tra i requisiti richiesti ai candidati spiccano l'iscrizione al Ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di Cosenza, la conoscenza della lingua inglese e della toponomastica locale, la capacità di gestione dei sistemi di navigazione satellitare nonché nozioni di primo soccorso. Una particolare premialità è assegnata ai concorrenti che metteranno a disposizione veicoli a basso impatto ambientale, quali auto elettriche, ibride o a gas, confermando l'impegno della città di Rende anche sul fronte della sostenibilità ecologica.

Per quanto riguarda la partecipazione, la domanda di concorso deve essere inviata tassativamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.rende@pec.it oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rende entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. La graduatoria finale scaturita dal concorso avrà una validità di tre anni per la copertura di eventuali vacanze future.

L'avvio del concorso pubblico è un tassello fondamentale nelle politiche di mobilità promosse dal sindaco Sandro Principe e dalla sua giunta. Garantire una copertura più fitta e inclusiva sia per i servizi di Taxi sia per quelli di Ncc significa, nei desiderata della giunta cittadina, offrire risposte concrete ai residenti, agli studenti universitari e ai visitatori che quotidianamente attraversano la città di Rende. Governare la complessità dei trasporti urbani, trasformando una regolamentazione attesa da anni in un'opportunità concreta di sviluppo economico, occupazionale e sociale per l'intero territorio, è il viatico di cui si parlava in campagna elettorale in ogni uscita pubblica.