Stanno per tornare le Province o meglio stanno per tornare le elezioni dirette di presidente e consiglio provinciale. È quanto ha stabilito ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, proposto dai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, delle Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e degli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e fortemente sostenuta dall’impegno del sottosegretario agli Interni Wanda Ferro.

La riforma riporta l’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali. È la fine annunciata del sistema della legge Delrio del 2014, che aveva affidato la scelta dei vertici delle Province a sindaci e consiglieri comunali. Il provvedimento prevede la reintroduzione dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi e la formazione di maggioranze consiliari stabili è garantita dall’assegnazione di un premio di maggioranza. Sono previste soglie di sbarramento per l’assegnazione dei seggi e il rispetto delle quote rose nella formazione delle liste. Insomma un meccanismo simile a quello della legge elettorale per le regionali.

«C’è il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Tuel» - ha detto Calderoli, che vuole «ridare dignità a questa istituzione, anche attraverso l’attribuzione di funzioni adeguate e relative risorse», a partire da strade e scuole. Per il ministro «è una battaglia storica della Lega, oltre che mia personale». A sostegno ha citato un sondaggio Piepoli: favorevoli il 74% dei cittadini e il 91% dei sindaci.

La legge delega non riguarda solo le Province. C’è un altro provvedimento importante che riguarda la Calabria dove si sono registrati 143 scioglimenti di enti locali per infiltrazioni mafiose (circa il 35% dei 412 provvedimenti nazionali), rendendo la regione la più colpita in Italia. Per i Comuni a rischio di infiltrazioni mafiose, la legge prevede interventi graduati di confronto, sostegno e monitoraggio, fino all’affiancamento degli uffici sul modello Caivano, prima di arrivare allo scioglimento. Interviene anche sulla carriera dei segretari comunali, sulle assunzioni e sui controlli contabili degli enti.

Adesso il decreto deve trovare il nulla osta del Parlamento e lo scoglio più ostico è proprio quello delle risorse. Gli enti, come si ricorderà, erano stati oggetto di una riforma che non aveva abolito le Province: le aveva svuotate. Ha lasciato in piedi un ente che decide su strade e scuole superiori senza rispondere a chi le usa, eletto in votazioni di secondo livello che nessun cittadino ha mai visto. Fu venduto come un taglio dei costi; è stato soprattutto un taglio di rappresentanza, proprio alla scala più vicina alla vita delle persone dopo il Comune. Molte province sono andate in affanno finanziario con quella di Vibo Valentia finita addirittura in dissesto. Ma soprattutto aveva tolto l’elezione diretta. Presidente e consiglio venivano votati in due tornate differenti direttamente da sindaci e consiglieri. Insomma un meccanismo cervellotico che ha di fatto svuotato di senso politico istituzioni da sempre fucina di classe dirigente.